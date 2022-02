Ukraine: à Marioupol, des habitants marqués par les conflits dans le Donbass

Marioupol, la dernière grande ville de l'est contrôlée par Kiev, au bord de la mer d’Azov, est considérée comme stratégique. Elle pourrait être parmi les plus menacées en cas d’offensive russe. Elle est située à seulement une vingtaine de kilomètres de la ligne de front.

Ville stratégique, port industriel de la mer d’Azov, Marioupol se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front.

Brièvement tenue par les séparatistes au début de la guerre, la ville s'est embellie : les autorités veulent en faire une vitrine face aux républiques séparatistes toutes proches. L'homme le plus riche d'Ukraine, l'oligarque Rinat Akhmetov, qui y possède plusieurs usines métallurgiques, a annoncé plus d'un milliard de dollars d'investissements pour 2022.

Au bord de la mer d’Azov, avec un port et des pêcheurs qui souffrent des manœuvres récurrentes de la marine russe, Marioupol est considérée parmi les villes les plus menacées en cas d'invasion mais, pour l'instant, cette région reste relativement épargnée par la montée des tensions, même si les habitants ont entendu des tirs plus intenses ces derniers jours. Ils vivent avec la guerre à leurs portes depuis huit ans, aussi l’intensification des tirs à l’arme lourde, plus au nord, ne provoque t-elle pas de mouvement de panique.

Dimanche, des habitants de Marioupol ont marqué le huitième anniversaire des événements tragiques de la révolution de Maidan. La prière pour les morts résonne sur la place de la Liberté. Clergé de l’Église orthodoxe d’Ukraine, militaires, autorités locales et simples citoyens sont venus rendre hommage aux dizaines de victimes de la révolution pro-européenne de Maidan.

À Marioupol, des gerbes de roses déposées sur la place de la liberté en hommage aux victimes de Maidan, il y a huit ans. © RFI

Elisaveta Piskous, aujourd’hui étudiante, a quitté Donetsk lorsqu’elle avait onze ans : « Malheureusement, l’Ukraine est moins forte, mais nous espérons que cette fois-ci, nous parviendrons à résister et que nous ne perdrons pas encore d’autres territoires, comme nous avons perdu la région de Donetsk et la Crimée. Et j’espère qu’un jour, la région de Donetsk redeviendra notre territoire. »

Localisation de Marioupol, en Ukraine. © RFI

Foulard traditionnel autour de la tête, Lioudmila Galbaï, retraitée et membre du petit chœur qui a animé la cérémonie, aux côtés de l’évêque et de prêtres, ne partage pas cette opinion : « Les gens de Donestk et de Louhansk sont déjà loin de nous mentalement. Je ne sais pas quel avenir, nous avons avec ces habitants. »

La menace d'une reconnaissance des territoires séparatistes brandie par Moscou marquerait la fin du processus de Minsk, qui vise justement un retour sous souveraineté ukrainienne des républiques autoproclamées du Donbass.

À Vostochny, le traumatisme par les bombardements de 2015

En 2015, ce quartier est de la ville avait été bombardé. Trente-deux personnes avaient été tuées et les dégâts matériels avaient été très importants.

Ce dimanche, des parents y promènent leurs enfants, des vendeuses attendent le client, assises devant leurs échoppes… une journée calme autour du marché du quartier Vostochny, à 12 km du front. Anatoli, retraité, prend le soleil sur un banc. « L’autre jour, ça a tapé si fort que les fenêtres et les murs en ont tremblé. Ça va, ça vient. On s’y est habitués. Mais je ne pense pas qu’il y aura une escalade, c’est juste qu’ils essayent de se faire peur mutuellement. »

À Vostochny, il reste désormais très peu de stigmates des bombardements meurtriers de 2015. Si le traumatisme de l’attaque est toujours vif, les habitants ne paniquent pas face à la montée des tensions. Anna Androtchuk, journaliste locale, n’a pas constaté de mouvement d’exode massif du quartier.

« Ce quartier de Vostochny s’est habitué à ces échos. Vers 4 heures du matin, le son des bombardements me réveille, je tends une oreille et je me rendors. Je n’ai pas préparé de "valise d’urgence", j’ai juste ramassé mes papiers d’identité et c’est tout. Les gens ne savent pas à quoi s’attendre, que faire… mais c’est sûr que paniquer n’est pas une solution. » Pas de panique, mais un espoir : retrouver la vie d’il y a huit ans, sans menace aux portes de la ville.

À Marioupol, des habitants allant au marché de Vostoschny, le 20 février 2022. © RFI

