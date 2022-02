Crise en Ukraine: le Donbass dans l'attente, entretien Lavrov-Blinken jeudi

Les tensions continuent de s’aggraver à l’est de l’Ukraine, alors que ce weekend la diplomatie s’est une nouvelle fois mise en branle entre Washington et Kiev, Paris et Moscou, afin d’éviter le scénario catastrophe d’une invasion générale de la Russie en Ukraine. Un rendez-vous a été pris pour le 24 février.

Publicité Lire la suite

Finalement les intenses tractations et démarches entreprises ces deux derniers jours, notamment par le président français, semblent laisser une lueur d’espoir de paix.

► À lire aussi : entretiens entre Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky

Outre la réunion de l'OSCE prévue ce lundi, la Russie et les Etats-Unis ont accepté l’idée d’un sommet proposé par Emmanuel Macron. Aucune date n’a été avancée, mais la Maison Blanche s’est engagée à participer à une telle réunion à la condition que la Russie n’envahisse pas l’Ukraine. Les ministres russe et américain des Affaires étrangères devraient se rencontrer le 24 février, jeudi prochain, pour préparer ce sommet dont aucun détail n’a filtré.

Cette rencontre semble celle de la dernière chance et va enfin permettre à Vladimir Poutine et Joe Biden d’évoquer directement les différents qui les opposent aux frontières de l’Europe avec la Russie. On ne sait pas si d’autres acteurs dans cette crise, l’Ukraine, mais aussi les pays de l’Union européenne y participeront.

Les Etats-Unis, de leur côté, continuent de parler d’opération russe imminente pour envahir l’Ukraine, alors que sur place les bombardements semblent se multiplier. Et Washington a averti l'ONU de l'existence, selon les Américains, d'une liste noire établie par Moscou d'Ukrainiens à éliminer en cas d'invasion. Un courrier officiel consulté dimanche par l'AFP.

Ce sommet de jeudi semble donc bien la dernière opportunité pour les différentes parties pour mettre un terme à cette crise ukrainienne.

Comme d'habitude, ces nouvelles discussions sont la conséquence directe du coup de chaud théâtralisé de ces derniers jours (20taine de points de contact réchauffés, fausses provocations ukrainiennes, évacuation des civils mise en scène...). A l’échelle de la population, — Paul Gogo (@Paugog) February 21, 2022

Sur le terrain, un conflit qui a changé de visage

Severodonetsk, où notre correspondant se trouve, n'est pas très loin de la ligne de contact. Cette guerre du Donbass, qu'il couvre depuis huit ans, a totalement changé de visage ces dernières heures, rapporte Stéphane Siohan.

Lorsque que je m’étais rendu à l’est de l’Ukraine, ces derniers mois, la situation était certes tendue, il y avait des tirs de mortiers résiduels, mais il s’agissait plutôt d’une guerre d’usure, avec des armes automatiques, des petites charges explosives, raconte notre envoyé spécial, 80% des pertes militaires ukrainiennes étaient le fait de tirs de snipers.

Depuis jeudi, cela n’a plus rien à voir, dans les villes de la ligne de front où je me suis rendu, dans la région de Lougansk, que ce soit, Shchastya ou Zolote, désormais ce sont les canons qui ont repris le dessus. Ça tire à l’arme lourde, aux calibres de 122 ou de 152 millimètres, et les populations avaient un peu perdu l’habitude de ces déflagrations. Pour le moment, il n’y a pas encore de victimes civiles côté ukrainien, mais la grande angoisse, c’est que les séparatistes soutenus par la Russie se mettent à utiliser des armes encore plus destructrices dans les jours à venir, si jamais les pro-Russes venaient à accentuer leur pression.

L’armée ukrainienne a des instructions très claires de retenue en matière d’engagement, la doctrine militaire est claire : si la vie des soldats ukrainiens est menacée, leurs officiers les autorisent à ouvrir le feu en retour.

Maintenant, il y a un scénario que tout le monde craint : si la Fédération de Russie venait à reconnaître officiellement les Républiques de Donetsk et de Lougansk, celles-ci pourraient être tentées, comme le stipule leurs Constitutions, d’élargir leur périmètre sur le territoire du Donbass contrôlé par l’Ukraine. Et dans ce cas là, la guerre du Donbass risquerait d’échapper à tout contrôle.

Un changement d'agenda du Parlement russe qui inquiète

« Il est bien évident que la majorité des Russes soutiennent les habitants du Donbass et espèrent que là-bas, la situation changera radicalement pour le mieux », déclarait Vladimir Poutine, en compagnie d’Olaf Scholz, le 15 février dernier, répondant à une question sur l’appel de la Douma à reconnaître les Républiques de Donetsk et de Lougansk. Et le président russe de préciser aussitôt que la Russie devait tout faire pour résoudre la situation dans le cadre des accords de Minsk.

Mais vendredi dernier, une modification dans les agendas des deux chambres du Parlement russe, la Douma et le Conseil de la Fédération, a suscité des inquiétudes, rapporte notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Officiellement, il s’agit de se prononcer sur l’indexation de 8,6% des pensions des militaires retraités, mais ce changement de programme rappelle la procédure qui a mené à la reconnaissance par la Russie de l’Ossétie du Sud en 2008, pratiquement tout de suite après la fin des combats avec la Géorgie.

► À lire aussi : la stratégie géorgienne face à la Russie et ses limites dans la crise ukrainienne

Une reconnaissance des républiques autoproclamées entraînerait la mort des accords de Minsk. Des accords que Moscou comme Kiev se sont engagés à vouloir mettre en œuvre dans leurs discussions avec Emmanuel Macron ce week-end. Or en l’état, on voit mal les chambres aller à l’encontre de la politique menée par Vladimir Poutine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne