En Espagne, le grand parti de la droite fracturé

Le Parti populaire, le grand parti conservateur d’opposition qui a longtemps gouverné l’Espagne, est actuellement en état de choc. Il connaît sa pire crise interne, alors qu’a lieu une guerre ouverte entre son chef de file national Pablo Casado et la présidente de la région de Madrid Isabel Diaz Ayuso, considérée comme promise à un bel avenir. Elle serait impliquée dans un scandale de corruption, dans lequel son frère aurait touché une commission contre l’achat présumé illégal d’1,5 million de masques anti-Covid.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

La crise a éclaté le jeudi 17 février et tout le week-end le parti s'est déchiré entre supporters de l'un ou l'autre des deux leaders. Une déchirure irrémédiable selon les observateurs.

Ce dimanche vers midi, environ 4000 personnes manifestaient devant le siège national à Madrid pour défendre Isabel Diaz Ayuso. Présidente de la communauté de Madrid depuis 2019, elle a remporté haut la main en mai 2021 les élections régionales et gouverne avec le soutien du parti d'extrême-droite Vox.

Comme ces manifestants, de nombreux militants conservateurs souhaitent que ce soit elle la candidate conservatrice pour les législatives de 2023. Ce lundi, Pablo Casado a convoqué un comité de direction qui risque d’être sanglant. De l’avis général, y compris de la part de dirigeants du Parti populaire, au terme de cette guerre, il n’en restera qu’un seul en lice : Pablo Casado ou bien Isabel Diaz Ayuso.

Un achat frauduleux de masques anti-Covid à l’origine de la crise

Le fond du problème entre les deux principales figures du parti, c’est qu’Isabel Diaz Ayuso est très populaire, qu’elle a gagné haut la main les législatives de Madrid en mai 2021 et qu’elle brigue la présidence du Parti populaire, ni plus ni moins. En face, Pablo Casado et son équipe font tout pour l’en empêcher et disent avoir la preuve, après avoir mis un détective sur l’affaire, que Diaz Ayuso est impliquée dans l’achat frauduleux de masques anti-Covid en avril 2020. Une affaire dans le cadre de laquelle son propre frère aurait touché 286 000 euros.

L’intéressée a reconnu l’existence de ce contrat, mais a assuré qu’il était légal et qu’elle n’avait rien à voir dans celui-ci. Depuis, la direction du parti a mis de l’eau dans son vin et accepté ses explications, mais le mal est fait.

Quelles solutions pour le parti ?

En juillet prochain se tiendra le grand congrès du parti. Isabel Diaz Ayuso va certainement se présenter pour remplacer Pablo Casado, qui se sent fragilisé avec cette crise ouverte et le fait que les barons régionaux n’ont plus confiance en lui.

Pablo Casado a désormais le choix : ou il ne tranche pas et il risque fort de se voir dépasser par la populaire présidente de Madrid qui pourrait lui prendre sa place à la tête du parti et peut être ensuite à la tête de l’Espagne. Ou bien il l’expulse du parti populaire, et alors Isabel Diaz Ayuso, qui est une battante, risque de créer son propre mouvement et ainsi d’affaiblir la droite classique et de renforcer l’extrême-droite, en plein essor, une extrême droite ravie de cette guerre de leadership.

