Russie: les habitants de Rostov ne veulent pas d'un conflit avec l'Ukraine

Rostov-sur-le-Don dans le sud du pays est la ville la plus proche de la région séparatiste. Officiellement, la région a été placée en état d'urgence pour accueillir femmes et enfants évacués de la région, mais en réalité l'afflux annoncé de dizaines de milliers de réfugiés est peu perceptible et l'opinion publique mitigée.

Des plaques d'immatriculation noire, bleue et rouge, les couleurs de la république autoproclamée de Donetsk, à Rostov c'est courant. Et pour cause, depuis huit ans que le conflit a démarré, la ville et sa banlieue sont en quelque sorte la base arrière du Donbass. C'est le lieu où les habitants viennent faire leurs courses et se détendre et ils le savent : ils seront reçus avec sympathie.

Pourtant, ici, pas de fièvre patriotique ou guerrière. « Le Donbass, bien sûr que ça m’inquiète… Mais ce qui s'y passe vraiment. Je ne le sais pas, je n’ai pas de sources d’information », raconte un habitant. Un autre répond : « Certainement que je suis inquiet. Mais j’essaie d’éviter les gens qui peuvent me transmettre leur inquiétude, je n'ai pas besoin de ça »

Dans les allées du parc Gorky, ombragé sous la statue de Lénine, on préfère ne pas envisager un conflit : « ni l’Ukraine ni la Russie ne sont responsables de cette escalade. J'ai lu sur la BBC que le Premier ministre britannique dit que nous prévoyons une grande guerre. Mais non ! J'ai des proches qui sont dans l’armée et personne ne voit de préparation… Rien à voir avec 2014. De toute façon, personne dans ce pays ne soutiendrait une guerre, ça, c'est sûr, c'est 100 % ! »

Ils sont aussi nombreux les habitants à s'interroger sur l'arrivée des évacués du Donbass : « que fuient-ils ? Qu'est-ce qui a changé sur place ? ». Les messages affluent sur la page internet de la mairie.

