Ukraine: Vladimir Poutine annonce décider «aujourd'hui» s'il reconnaît les séparatistes du Donbass

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce lundi 21 février que la Russie étudiait la demande formulée par les deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine de reconnaître leur indépendance.

Juste avant, les dirigeants des deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine ont appelé ce lundi le président russe Vladimir Poutine à reconnaître leur indépendance et à mettre en place une « coopération en matière de défense ». Ces appels, coordonnés et diffusés à la télévision russe, ont été lancés par les dirigeants de la république populaire de Donetsk (DNR) et de celle de Lougansk (LNR), Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik. « Le but de notre réunion aujourd'hui est d'écouter nos collègues et de déterminer nos prochains pas dans cette direction », a déclaré ensuite Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.

Le président russe a ensuite déclaré qu'il déciderait ce lundi si la Russie allait reconnaître l'indépendance des deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine. Cette décision risque de mettre fin au processus de paix dans ce conflit. « J'ai entendu vos opinions, la décision sera prise aujourd'hui », a dit Vladimir Poutine aux membres de son Conseil de sécurité, à l'issue d'une réunion retransmise en différé à la télévision russe et qui a eu lieu en début d'après-midi. Il a toutefois précisé que ces territoires ne seraient pas annexées et intégrées formellement à son territoire.

Plus tôt, le président Poutine a jugé que les accords de paix de Minsk sur le conflit opposant l'Ukraine à des séparatistes prorusses n'ont aucune perspective de mise en œuvre. Il a notamment accusé Kiev de les saboter. « Nous avons bien compris qu'ils n'ont absolument aucune perspective », a-t-il dit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.

Durant cette réunion, le patron du Renseignement russe (FSB) Alexandre Bortnikov a déclaré « cette nuit, deux groupes de saboteurs de l'armée ukrainienne se sont rendus à la frontière russe [...] Suite à des affrontements, ces deux groupes de saboteurs ont été détruits. L'un des militaires ukrainiens a été capturé ».

Réunion entre Sergueï Lavrov et Antony Blinken le 24 février

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé lundi 21 février qu'il devait rencontrer jeudi à Genève son homologue américain Antony Blinken. « Une telle rencontre est prévue le 24 février à Genève », a-t-il dit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe consacrée à la crise ukrainienne et présidée par Vladimir Poutine. Le Quai d'Orsay a annoncé plus tard un entretien entre les Sergueï Lavrov et son homologue français Jean-Yves Le Drian vendredi 25 février à Paris. Paris demande d'ailleurs une réunion « dès que possible » du groupe de contact sur le cessez-le-feu dans le Donbass.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe, le président Vladimir Poutine a estimé que la Russie fait face à une menace « sérieuse » et « très grande » en Ukraine. « L'utilisation de l'Ukraine comme instrument de confrontation avec notre pays représente une menace sérieuse, très grande pour nous », a déclaré M. Poutine, affirmant que la priorité de Moscou n'était « pas la confrontation, mais la sécurité ».

Faisant un retour sur les discussions tardives avec Emmanuel Macron, le président Poutine annonce que le président français lui a dit que les dirigeants ukrainiens étaient prêts à mettre en œuvre les accords de Minsk. Le président russe a aussi déclaré qu'Emmanuel Macron lui avait fait part d'une évolution de la position de Washington sur les exigences sécuritaires de Moscou, ajoutant cependant qu'il ne savait pas sur quoi portait cette évolution.

L'Ukraine demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

L'Ukraine a demandé lundi une réunion « immédiate » du Conseil de sécurité de l'ONU après les déclarations de Vladimir Poutine. « À la demande du président Volodymyr Zelensky, je demande officiellement des consultations immédiates des membres du Conseil de sécurité de l'ONU au nom de l'article 6 du memorandum de Budapest », a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. La demande se fonde sur un accord de 1994 garantissant l'intégrité et la sécurité de l'ex-république soviétique en échange de l'abandon des armes nucléaires héritées de l'URSS.

