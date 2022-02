Covid-19: le Royaume-Uni met fin à toutes les restrictions sanitaires

Boris Johnson a annoncé lundi la fin de toutes les restrictions légales. À partir de jeudi, plus besoin de s’isoler en cas de test positif. Les tests justement ne seront plus accessibles gratuitement à partir d’avril. Liberté retrouvée ou émancipation irresponsable ? La presse est partagée.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi 21 février la fin de l'isolement obligatoire pour les cas positifs au coronavirus dès jeudi en Angleterre. « Les restrictions ont un coût important pour notre économie, notre société, notre bien-être mental et les opportunités de nos enfants, et nous ne devons plus payer ce prix plus longtemps encore », a expliqué le chef du gouvernement conservateur au Parlement, citant le succès de la campagne de vaccination, la forte baisse des hospitalisations et la capacité à « réagir rapidement en cas d'émergence d'un nouveau variant ». Plus de 71% des adultes ont reçu trois doses d'un vaccin anti-Covid en Angleterre, dont 93% des plus de 70 ans, a-t-il souligné.

« Boris brise ses chaînes », titre le Daily Mail, en mettant un terme à l’isolement après un test positif. Il restera toutefois recommandé, jusqu'au 1er avril, de rester chez soi. L’idée de la liberté retrouvée s’affiche aussi en une du Daily Express, un autre tabloïd, qui cite le Premier ministre : « Retrouvons notre confiance. » La mesure n’est pourtant soutenue que par 25% des Britanniques, selon un sondage YouGov, repéré par le journal iNews.

La fin de la prise en charge des tests

Une liberté et une confiance qui ont un coût : celui des tests antigéniques. Dès avril, il faudra débourser entre 2 et 5 livres, autour de six euros, pour se faire dépister. C’est cet arrêt de la prise en charge publique qui s’affiche sur la plupart des unes, le Mirror parle même d’une « claque ». Le quotidien économique Financial Times raconte le refus du ministre de l’Économie de continuer à verser 2,5 milliards d’euros par mois pour financer les tests, malgré les demandes du ministre de la Santé.

Alors que « BoJo » appelle les Britanniques à traiter le Covid comme « une grippe » et à faire preuve de responsabilité personnelle, le quotidien gratuit Metro résume le plan pour vivre avec le virus pour ses lecteurs : « Et maintenant, c’est vous qui gérez. »

Dès le pic de la vague Omicron passé en janvier, le dirigeant avait déjà levé l'essentiel des restrictions en vigueur en Angleterre, telles le masque en intérieur et le passe sanitaire pour les discothèques ou événements de masse.

