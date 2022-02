L'UE renforce son partenariat avec les pays de la région Indo-Pacifique

La Chine est au cœur des préoccupations de la région Indo-Pacifique. On en a beaucoup parlé ce mardi lors du tout premier Forum pour la coopération qui se tenait à Paris. L'occasion pour les 27 États membres de l'UE de renforcer leur partenariat avec les pays de l'Asie-Pacifique.

Publicité Lire la suite

Paris a déroulé le tapis rouge à toutes les grandes économies de l’Indo-Pacifique. Le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie et l’Australie… en tout, une petite trentaine de ministres des Affaires étrangères étaient réunis avec les 27 chefs de la diplomatie de l’Union européenne pour mettre sur les rails des projets communs dans le numérique, la lutte contre le réchauffement climatique et la sécurité.

Ne manquait que la Chine, partenaire de l’Union européenne certes, mais aussi le grand rival dans ce carrefour stratégique moteur de la croissance mondiale. L’Indo-Pacifique produit 60% de la richesse de la planète. L’Union européenne y est déjà le premier investisseur, mais elle compte avancer ses pions face à une Chine de plus en plus agressive.

« C'est une région parmi les plus dynamiques du monde, mais avec ce dynamisme la région porte aussi des défis et c'est le scénario de la concurrence géopolitique entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Josep Borrell, le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères. Cette concurrence aura – elle l'a déjà – un impact direct sur la sécurité et la prospérité des pays de la région et aussi sur les nôtres. Nous avons donc un intérêt vital à ce que l'ordre régional reste ouvert et fondé sur des règles. »

► À lire aussi : Indo-Pacifique: une nouvelle zone d’influence pour contrer la Chine?

Éviter le piège de la dépendance

Et à ceux qui craignent d’être étranglés par des prêts chinois, comme le Sri Lanka, l’Union européenne se propose comme un partenaire alternatif. « Nous voulons en effet avec nos partenaires, nous aider mutuellement à échapper au piège de la dépendance dans lesquelles les stratégies de l'emprise et certaines visées hégémoniques pourraient nous enfermer », souligne le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Une critique à l’égard de la Chine à peine voilée, mais tous le répètent en boucle : la nouvelle alliance dans l’Indo-Pacifique ne sera pas une alliance anti-chinoise.

► À lire aussi : Coopération dans l’Indo-Pacifique: quelles stratégies pour la France et l’UE?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne