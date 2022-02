À la Une: les sanctions économiques imposées à la Russie

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

La plupart des journaux reviennent sur les sanctions économiques imposées à la Russie. Une première série de mesures, avant peut-être de sévir de nouveau bientôt. Ce que le journal gratuit Metro à Londres résume, de manière assez imagée, en parlant de Vladimir Poutine : « Prenez-le par les roubles. »

La presse occidentale est plutôt unanime sur cette question des sanctions, en revanche les journaux n'ont pas tous la même interprétation des ambitions russes. The Australian est catégorique : « Après l'Ukraine, l'attention de M. Poutine se tournera vers les États baltes, puis vers la Pologne, puis vers les autres anciens satellites soviétiques, jusqu'à ce que la Russie redevienne le seigneur de l'Europe orientale. »

Ce n'est pas l'analyse du journal italien La Repubblica, pour qui « l'objectif de Poutine n'est pas une réédition de l'Union soviétique. L'étoile polaire d'aujourd'hui est l'ambition impériale. Un "nationalisme impérialiste". De l'Ukraine à la Méditerranée, de la Syrie à la Libye, de l'Afrique centrale au Sahel. Un défi sans précédent depuis la fin de la guerre froide, que les grandes démocraties occidentales doivent relever avec fermeté et détermination. »

Avantage à Vladimir Poutine

La Süddeutsche Zeitung avertit : le président russe « veut imposer un nouvel ordre à l'Europe. Pour cela, il est prêt à faire la guerre et à imposer d'énormes sacrifices au continent. »

Dans la même veine, le New York Times estime que le président russe a toute une série d'atouts de son côté. D'abord, son appétit : « Poutine veut l'Ukraine sous sa coupe bien plus que l'Occident ne veut garder l'Ukraine dans son orbite, et il est prêt à payer un prix plus élevé pour l'obtenir », écrit le journal.

Ensuite, ses capacités d'attention : « Poutine s'est méthodiquement fixé pour objectif de ramener l'Ukraine dans son giron depuis au moins 2004. Pour l'Occident, l'Ukraine est une autre crise complexe dont il finira par se lasser. »

Dernier avantage du président russe, sa volonté : « Poutine veut changer l'ordre géopolitique de l'Europe et est prêt à prendre de gros risques pour y parvenir. L'administration Biden veut préserver un statu quo bancal et de plus en plus inerte. » Et le New York Times conclut : « La chance a tendance à favoriser les audacieux. »

Une réponse occidentale jugée décevante

Le quotidien israélien Haaretz est sévère. « C'est jusqu'à présent un échec de la campagne de Joe Biden visant à limiter la marge de manœuvre de Poutine. C'est également un échec des tentatives présomptueuses du président français Emmanuel Macron de trouver une solution diplomatique à la crise en construisant une nouvelle "architecture de sécurité européenne" en coordination avec le Kremlin. Il devrait être clair maintenant pour tous les dirigeants occidentaux, quelle que soit leur stratégie, que Poutine ne vit ni n'opère dans une réalité qu'ils reconnaissent. »

Le président russe qui souhaite, selon le journal The Australian, n'avoir de toute façon qu'un seul interlocuteur : « Les États-Unis, par opposition aux autres pays de l'Otan qui sont plus proches géographiquement de la Russie. Cela reflète la vision du monde du dirigeant russe, selon laquelle les affaires mondiales doivent être réglées par les grandes puissances, dont la Russie fait partie à ses yeux. L'Otan est considérée comme étant simplement dirigée par Washington. »

Le quotidien Le Devoir fait appel à la géographie et à l'histoire pour mieux comprendre la situation. Le journal canadien explique que « La Russie se sent depuis toujours menacée géopolitiquement du côté de ses plaines du nord, de la mer Baltique jusqu’en Allemagne en passant par la Pologne. De son point de vue, l’Ukraine agit en zone tampon entre l’Occident (en fait l’Otan) et l’empire russe. D’ailleurs, étymologiquement, "Ukraine" désigne une marche, un fief dans une zone frontalière chargée de défendre les territoires voisins. »

Un autre acteur

La Chine apporte un soutien discret à Moscou pour l'instant. La Chine en embuscade avec un œil sur Taïwan, selon le journal suisse Le Temps, qui met en garde : « Le scénario, encore improbable il y a un an ou deux, d’une double offensive, en Ukraine dans un premier temps et à Taïwan dans un second, ne peut ainsi plus être pris à la légère. C’est le cauchemar des stratèges du Pentagone et une hypothèse que ne peuvent plus ignorer les Européens. Il est nourri par les déclarations récurrentes de Pékin et de Moscou selon lesquelles le monde démocratique est en faillite. »

D'ailleurs, le South China Morning Post nous apprend que les autorités de Taïwan prennent la menace très au sérieux. La présidente de l'île « a ordonné aux forces armées et de sécurité d'intensifier leur surveillance, de rester attentives aux activités militaires dans la région et de renforcer la préparation au combat. »

Le danger des méga-feux

Au milieu de tout cela, une information passe inaperçue alors qu'elle concerne tous les continents. C'est le New York Times qui en parle. Les Nations unies viennent de publier pour la première fois un rapport très fouillé sur le risque d'incendies de forêt : les feux très dévastateurs pourraient augmenter de 57% d'ici à la fin du siècle.

Tout au long de l'article, des photos qui rappellent la force destructrice des incendies et l'impuissance à les contenir aux États-Unis, en Inde ou encore en Afrique du Sud. « Le réchauffement de la planète transforme les paysages en poudrière », écrit le New York Times et, comme tout ce qui concerne le dérèglement climatique, les risques ne seront pas les mêmes pour tout le monde. D'autant plus que pour l'instant beaucoup de gouvernements ont tout faux : ils se concentrent sur la lutte contre les incendies au lieu de se concentrer sur la gestion des forêts.

