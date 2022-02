La police italienne saisit pour 800 millions d'euros de biens liés à la mafia

La police financière italienne a saisi en Calabre, la région la plus au sud de la botte, des biens d’une valeur de 800 millions d’euros appartenant à trois frères liés à la N'Drangheta, la toute puissante mafia calabraise.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

L'enquête coordonnée par la direction anti-mafia de Catanzaro, qui a permis d'aboutir à cette opération de la police financière, remonte à 2015. Elle vise les trois fils d'un entrepreneur, Antonio Perri, assassiné par un sicaire de la mafia calabraise en 2003.

Devenus à leur tour entrepreneurs, les trois frères, Franco, Pasqualino et Marcello, ont bâti un véritable empire constitué de 34 sociétés dans le secteur de la distribution, du plus grand centre commercial de Calabre, de 19 hypermarchés ainsi que de biens immobiliers, de motos et de voitures de luxe dont une Ferrari et une Maserati.

Au total, le montant des biens saisis est évalué à 800 millions d'euros. Une fortune accumulée grâce à la complicité des trois frères avec des clans de la N'Drangheta. La ministre de l'Intérieur Luciana Lamorgese s'est félicitée de cette opération contre la mafia calabraise qui « à travers ses investissements dans une des régions les pauvres d'Italie, cherche à renforcer son pouvoir ».

