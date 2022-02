Royaume-Uni: en perte de vitesse, l'aéroport de Heathrow annonce une deuxième année noire

L’aéroport britannique d’Heathrow, dans la banlieue de Londres, était le troisième aéroport le plus fréquenté d’Europe. Il a enregistré des pertes colossales avec la pandémie et dégringole désormais à la huitième place du classement. Le directeur d’Heathrow qualifie l’année 2021 de la pire année de l’histoire de l’aéroport.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

L’aéroport d’Heathrow n’avait pas vu aussi peu de passagers depuis 1972. L’année dernière, moins de 20 millions de personnes sont passées par l’aéroport britannique, le seul hub européen qui a enregistré une baisse de trafic en 2021.

La direction attribue ces mauvais résultats aux restrictions britanniques, plus strictes et plus longues que dans la plupart des autres pays européens, avec la mise en place d’hôtels de quarantaine et des tests requis au départ et à l’arrivée.

Pas de retour à la normale avant 2025

Le coût de cette chute de fréquentation: 1,8 milliard de livres, un peu plus de 2 milliards d’euros, malgré la réduction des coûts réalisée pendant la pandémie. La direction table sur une reprise à l’été avec le retour des vacances à l’étranger. Le terminal 4, fermé depuis deux ans, devrait rouvrir prochainement. Heathrow prévoit 45 millions de passagers cette année, moitié moins tout de même qu’avant la pandémie.

Le directeur John Holland-Kaye ne s’attend pas à un retour à la normale avant 2025 au plus tôt. D’ici là, les passagers doivent s’attendre à une hausse de 2% des prix des billets.

