Ukraine: près de la ligne de front, le village de Pavlopil marqué par les combats

La reconnaissance par Moscou des deux régions séparatistes de Donetsk et Louhansk suscite de l’émotion et de la colère en Ukraine. Dans le sud-est du pays, elle alimente les craintes d'une éventuelle invasion russe dans une région déjà très éprouvée par huit ans de guerre. C'est notamment le cas à Pavlopil, un village du Donbass situé près de la ligne de front.

Avec nos envoyés spéciaux à Pavlopil,

Une zone militaire se trouve au milieu d’une étendue déserte, à quelques centaines de mètres de l’entrée du village de Pavlopil, situé près de la ligne de front. « Ils tirent tout le temps, en violation de tous les accords, explique ce jeune soldat qui s’en va faire des courses dans l’épicerie du village. Tiens, justement, un tir entrant… ça vient de l’ennemi. Nous on ne tire pas. On n’a pas le droit d’ouvrir le feu. Ils veulent nous provoquer. »

Les détonations sourdes rythment la vie du village. Il y a quelques jours, un obus a explosé devant une maison causant des dégâts matériels: « On entend régulièrement des obus qui arrivent de là-bas. En tout cas, les nôtres se tiennent à carreau et ne les provoquent pas, raconte Igor Sazonov qui est venu rendre visite à un voisin. Parce qu’il suffit de rien pour que notre “république sœur” vienne fourrer son nez ici. La reconnaissance de l’indépendance, ça me fait rigoler. Les Russes étaient là depuis le début. Ils ont voulu nous faire croire que de simples mineurs se sont mis aux commandes des chars et ont pris les armes. C’est n’importe quoi. Ils ont tout détruit. On avait tout, du travail, et maintenant plus rien. »

L’inquiétude face à de possibles opérations militaires russes

La majorité des maisons de Pavlopil a souffert des combats. Un temps, le village s’est retrouvé en zone grise, perdu entre les lignes ukrainiennes et pro-russes.

Éclats d’obus sur la façade, fenêtres obstruées par des planches : la maison de Tatiana Mitel n’a toujours pas été réparée. La retraitée, qui se déplace difficilement en s’appuyant sur une canne, s’inquiète de possibles opérations militaires russes, après la reconnaissance par Moscou de la république séparatiste de Donetsk, dont les frontières débutent à quelques centaines de mètres de sa maison.

« On a peur de cela, explique-t-elle. Mais on n’a nulle part où fuir. Qu’est-ce qui nous attend ? On est chez nous ici. La Russie n’a qu’à rester chez elle, on n’en a pas besoin. La Russie n’a pas besoin de nous. C’est idiot de penser que quelqu’un a besoin de nous. Je le répète : nous sommes ici chez nous. »

Une présence de bataillons de volontaires nationalistes qui divise

Sur une clôture, de l’autre côté de la rue, une grande bannière aux lettres jaunes sur fond bleu proclame « gloire aux héros » : en plus des militaires, des bataillons de volontaires nationalistes « Secteur droit » se sont installés dans des maisons inhabitées. Une présence qui n’est pas du goût de tout le monde.

« La Russie ne nous a rien fait de mal. Nous avons de la famille là-bas, nos enfants sont restés en Russie. On était tous ensemble et on nous a divisés », déplore une retraitée qui s’engouffre dans un autocar, sans vouloir donner son nom.

Une bannière « Gloire aux Héros » à Pavlopil, en Ukraine. © RFI/Boris Vichith

La maison de Marina Tchoumak est la dernière du village avant la ligne de front, à quelques centaines de mètres : « En partant, des militaires nous ont offert un drapeau avec leurs signatures et on l’a accroché sur la maison. Mais des gens sont venus nous dire : “retirez-le !”. Quand mon mari met sa chemise traditionnelle, il peut se prendre des réflexions. C’est sans doute à cause de telles personnes qu’il nous arrive tout cela. On a des gens qui se sont acheté des paraboles et qui regardent la télévision russe et qui y croient. Il y a aussi des personnes qui se posent des questions, et beaucoup ont même changé d’avis. Je vous dirais qu’au début, certains attendaient l’arrivée des Russes. »

Marina a finalement accroché son drapeau sous un auvent sur les conseils de militaires qui redoutent qu’il ne soit pris pour cible par le camp d’en face.

