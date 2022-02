À la Une: sans surprise, la presse occidentale condamne l'invasion russe

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE

À l'image du New York Times qui parle d’« une manœuvre d'une ampleur stupéfiante […] une déclaration de guerre sans provocation, à une échelle, sur un continent et au cours d'un siècle où l'on pensait qu'elle n'était plus possible. »

En Ukraine, le site d'information d'Odessa, Dumskaya, fait le choix de l'info pratique. Il relaie par exemple des appels au don du sang ou encore le message du maire de la ville toute proche de Yuzhnyy, qui craint une catastrophe à l'usine portuaire d'Odessa : « Nous avons de l'ammoniac dans nos entrepôts, je demande donc à tous les résidents de partir à la campagne si possible. »

Dumaskaya publie également un guide d'urgence. « Comment se préparer avec sa famille et s'occuper de sa propre maison, comment communiquer avec ses proches en l'absence de réseau et de communication mobile, ce qu'il faut faire quand on entend des sirènes, et les règles de conduite dans une zone de guerre. »

La sobriété prime dans les médias russes

De leur côté, la plupart des titres de la presse russe se contentent pour le moment d'informations factuelles. Alors que les journaux ukrainiens parlent d'« agression » et d'« invasion », de combats contre « l'ennemi », le quotidien russe Kommersant titre juste « aggravation en Ukraine ». Sur le site du journal, on trouve une transcription du discours de Vladimir Poutine et un résumé des réactions internationales, puis Kommersant rapporte sobrement que, dans le contexte actuel de l'effondrement du marché, la bourse de Moscou a suspendu les transactions ce matin. Aucun commentaire supplémentaire.

Exception sur le site de Novaya Gazeta, le journal indépendant rapporte qu'une centaine de députés ont publié une lettre dans laquelle ils dénoncent l’invasion de l’Ukraine. Les élus de différentes villes de Russie dont Moscou et Saint-Pétersbourg condamnent ce qu'ils qualifient d'attaque, « une atrocité sans précédent qui ne peut et ne saurait être justifiée ». Ils demandent à la population russe de ne pas y participer et de ne pas se taire.

Appel à la Chine

La BBC ou encore le journal The Australian reprennent les mots d'un responsable britannique : « Les pays asiatiques, et en premier lieu la Chine, doivent contribuer à faire de la Russie un paria. » Pour l'instant, c'est raté puisque la Chine a rejeté, ce matin, le terme d'invasion et s'est contentée d'appeler Russie et Ukraine à dialoguer pour éviter que la situation ne s'aggrave.

Le China Daily cite la porte-parole du ministère des Affaires étrangères à propos des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine : « Il est irresponsable d'ajouter de l'huile sur le feu d'une part et de blâmer ceux qui combattent le feu d'autre part. »

L'efficacité des sanctions en question

Pour l'instant, les sanctions ne viennent que des pays occidentaux qui doivent durcir encore les mesures dans les prochaines heures, mais la Russie pourrait trouver des moyens de les contourner. Le New York Times rappelle que si les sanctions prises après l'annexion de la Crimée en 2014 avaient eu des conséquences rapides et très lourdes pour l'économie russe, la situation est bien différente aujourd'hui. Depuis, le marché des cryptomonnaies a explosé et la Russie a eu beaucoup de temps pour se préparer aux sanctions et donc pour chercher des moyens de contourner les points de contrôle sur lesquels s'appuient les États.

« Si les banques sont les yeux et les oreilles des gouvernements, l'explosion des monnaies numériques les aveugle. » Bref, « tout ce dont [la Russie] a besoin, écrit le New York Times, c'est de trouver des moyens de commercer sans toucher au dollar ».

Ce sera d'autant plus facile que, toujours selon le quotidien américain, Moscou développe sa propre monnaie numérique de banque centrale. La Russie peut aussi compter sur des « techniques de piratage telles que les ransomwares [pour] voler des devises numériques [et] compenser les pertes de revenus dues aux sanctions ».

De plus, « de nouveaux outils développés en Russie peuvent aider à masquer l'origine [des] transactions. Cela permettrait aux entreprises de commercer avec des entités russes sans être détectées. »

