[EN DIRECT] «Opération militaire» russe en Ukraine: les dernières infos

Ce jeudi 24 février à l'aube, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire » en Ukraine où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes, Kiev affirmant qu'une « invasion de grande ampleur » était en cours.

Les points essentiels :

► Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lors d’une intervention télévisée jeudi très tôt avoir autorisé une opération militaire spéciale en Ukraine.

► De puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs villes, dont Kiev. Les sirènes ont été entendu dans la capitale ainsi qu’à Lviv.

► L’armée russe assure qu’elle ne vise que des sites militaires ukrainiens. Moscou a affirmé avoir détruit des bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne, tandis que Kiev a revendiqué avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russes.

► « Pas de panique », « nous allons vaincre », a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse à la nation. Il a proclamé la loi martiale dans tout le pays.

► Les ambassadeurs des 30 pays membres de l’Otan doivent se réunir en urgence jeudi matin à Bruxelles.

► La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a condamné « fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine ». Le président français a convoqué un conseil de défense à 9h.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

7h37 : Selon les agences de presse russe Interfax, la navigation est suspendue en mer d'Azov, qui baigne l'Ukraine et la Russie, depuis 1h TU.

7h36 : L'Élysée indique avoir parlé à Volodymyr Zelensky, qui a appelé à « l'unité » les Européens.

7h26 : Selon les gardes-frontières ukrainiens, les forces terrestres russes sont entrées dans le pays. « Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière biélorusse), Soumy, Lougansk et Kharkiv » par le point de passage entre la péninsule de Crimée et la partie continentale de l'Ukraine, ont indiqué les garde-frontières en publiant une vidéo sur laquelle on voit des véhiculés marqués de la lettre Z.

7h01 : Des explosions ont été entendues à Kharkiv, deuxième ville du pays ainsi qu'à Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front. Plus tôt, des explosions avaient été entendues à Kramatorsk, ville dans l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne et à Odessa, sur la mer Noire.

6h59 : Le président français Emmanuel Macron « condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine » et appelle à mettre « immédiatement fin à ses opérations militaires ».

6h44 : Dans le métro de Kiev, des dizaines d'habitants tentent de se mettre à l'abri ou de prendre un train, valise à la main pour quitter la ville. Des bouchons se forment aux sorties des villes. « Les stations service sont littéralement prise d'assaut par les automobilistes. De longues files d'attente se sont formées sur la route qui relie Marioupol à Zaporijia », raconte notre envoyée spéciale Anastasia Bechio.

Des automobilistes quittent Kiev après que le président Poutine a autorisé une opération militaire dans l'est de l'Ukraine. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

6h16 : L'armée russe a affirmé jeudi avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis « hors service » les bases aériennes de l'Ukraine, où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire. « L'infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service », a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. « Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites », a-t-il ajouté.

6h15 : Le monde doit créer une « coalition anti-Poutine » et contraindre la Russie à la paix (Zelensky)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse en russe lors d'un discours prononcé à Kiev, le 24 février 2022. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

6h10 : La Russie annonce avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainiennes (agences)

6h05 : L'Ukraine affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russes (armée)

5h45 : La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont dénoncé l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et se sont engagés à demander à Moscou de « rendre des comptes ». « Nous condamnons fermement l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l’Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie », ont-ils ajouté.

5h42 : L'Ukraine attaquée par la Russie le long des frontières russe et biélorusse, ont déclaré dans un communiqué les garde-frontières ukrainiens. « La frontière d'État ukrainienne a été attaquée par des troupes russes depuis la Russie et la Biélorussie », précise l'Ukraine. Ces attaques ont notamment été réalisées à l'aide d'« artillerie ».

5h34 : Les ambassadeurs des trente pays membres de l'Otan vont se réunir en urgence jeudi matin à Bruxelles à la suite de l'opération militaire russe contre l'Ukraine, a annoncé un porte-parole de l'Alliance.

5h32 : Poutine a choisi « l'effusion de sang » en Ukraine, dénonce Boris Johnson.

5h10 : « Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre », a dit Volodymyr Zelensky dans un message vidéo sur Facebook.

5h00 : Le chef de l'Union européenne promet de tenir le Kremlin pour « responsable » de l'attaque « injustifiée » contre l'Ukraine.

4h59 : Loi martiale en Ukraine (Zelensky).

4h57 : L'armée russe dit viser les sites militaires ukrainiens avec des « armes de haute précision » (agences)

4h50 : L'Ukraine a également annoncé la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile.

Sur cette capture d'écran du site FlightRadar24, tous les vols sont déroutés pour éviter de survoler l'Ukraine. via REUTERS - FLIGHTRADAR24.COM

4h48 : Joe Biden parle avec le président ukrainien Zelensky (Maison Blanche)

4h39 : Moscou cible « la junte au pouvoir à Kiev », affirme l'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vassily Nebenzia. « Nous ne sommes pas agressifs envers le peuple ukrainien, mais envers la junte au pouvoir à Kiev », a-t-il déclaré en conclusion de son discours devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

4h30 : Le projet de résolution condamnant la Russie sera déposé ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU, vote attendu vendredi 25 février (Washington).

4h17 : La Russie a lancé une « invasion de grande ampleur » de l'Ukraine (chef de la diplomatie ukrainienne).

4h15 : Non loin du front du conflit de l'est, à Kramatorsk, ville qui sert aussi de quartier général à l'armée ukrainienne, au moins quatre explosions puissantes ont également été entendues par des journalistes de l'AFP.

4h14 : Russie-Ukraine : « Ce conflit doit s'arrêter maintenant », réclame le chef de l'ONU, Antonio Guterres.

4h11 : L'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a dénoncé mercredi soir « le mépris » affiché par la Russie à l'égard des Nations unies après que Vladimir Poutine a annoncé « une opération militaire » en Ukraine.

4h02 : L'Otan condamne « une attaque téméraire et non provoquée » par la Russie.

3h45 : Des explosions signalées à Marioupol.

3h33 : Une explosion a été entendue à Kiev.

3h29 : Pour Joe Biden, l'attaque de l'Ukraine par la Russie provoquera « des souffrances et pertes humaines catastrophiques ». « Le monde exigera des comptes de la Russie », dit le président américain.

3h02 : Le président russe promet de répliquer à ceux qui voudraient interférer avec l'opération russe en Ukraine.

2h54 : Poutine appelle les soldats ukrainiens à « déposer les armes ».

2h54 : Le président russe Vladimir Poutine annonce une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays. « J'ai pris la décision d'une opération militaire », a-t-il dit dans une déclaration surprise à la télévision peu avant 3h TU.

Nous nous efforcerons de dénazifier l'Ukraine... Vladimir Poutine RFI

