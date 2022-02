Les États occidentaux furieux de l'attaque militaire russe en Ukraine, l'Otan va se réunir

Moscou a déclenché une « opération militaire » en Ukraine à l'aube du jeudi 24 février. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans les grandes villes du pays. États-Unis, Union européenne et Otan menacent la Russie de lourdes conséquences.

Publicité Lire la suite

L'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une « opération militaire » en Ukraine jeudi, suivie d'explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

Au moment de l'annonce des opérations par le chef du Kremlin et de leur déclenchement, le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni en urgence pour la deuxième fois cette semaine. Les discussion ont commencé une vingtaine de minutes avant que Vladimir Poutine n’annonce les opérations militaires à la télévision russe.

Ainsi, on a assisté à un conseil en deux temps, a observé notre correspondante à l'ONU, Carrie Nooten : un premier tour de table pour continuer à appeler à la désescalade, puis l’ambassadeur ukrainien a mis les pieds dans le plat et a interpellé son homologue russe pour qu’il confirme que la Russie venait bien de donner le coup d’envoi de la guerre. Devant sa mauvaise foi, il lui a même demandé d’appeler le ministre des Affaires étrangères Serguei Lavrov en direct. Une scène incroyable au sein du Conseil.

Tous les membres de l'instance ont condamné les actions russes, ou se sont juste abstenus de commenter. Ils ont ensuite annoncé se réunir ce jeudi matin, pour voter une résolution.

L’ensemble des Nations unies sont mobilisées : le secrétaire général, ému, a lancé un appel direct à Vladimir Poutine « au nom de l’humanité » : il lui a demandé de renvoyer ses troupes en Russie et d’éviter ce qui sera la pire guerre depuis le début du siècle. Tout cela après une journée de déclarations à l’Assemblée générale où 87 pays se sont exprimés - en grande majorité pour condamner la Russie.

Le détail des réactions

Les ambassadeurs de l'Otan se réunissent. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné l'« attaque téméraire et non provoquée » de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'« innombrables » vies. « Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l'agression contre un pays souverain et indépendant », a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué. « Les Alliés de l'Otan vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L'Otan fera tout ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés », a-t-il ajouté.

L'Ukraine dénonce une guerre d'agression. « De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant », a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

► À lire aussi : Vladimir Poutine lance une «opération militaire» en Ukraine, des explosions à Kiev

Les États-Unis tient Moscou pour « responsable ». Premier à réagir, le président américain Joe Biden a dénoncé « l'attaque injustifiée » de la Russie contre l'Ukraine. « Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques », a dit M. Biden dans un communiqué. « La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera », a-t-il insisté, assurant que « le monde exigerait des comptes de la Russie ».

Le président américain Joe Biden a échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier lui a demandé « d'exhorter les dirigeants du monde à dénoncer clairement l'agression flagrante du président Poutine, et à se tenir aux côtés du peuple d'Ukraine ».

Le président des États-Unis, qui a précisé qu'il s'exprimerait jeudi sur les « conséquences » pour la Russie de cette annonce et s'entretiendrait le même jour avec ses homologues du G7, promet également d'imposer d'importantes sanctions contre la Russie. « Nous continuerons de fournir soutien et assistance à l'Ukraine et au peuple ukrainien », conclut Joe Biden

L'Union européenne va demander « des comptes ». « Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de l'Ukraine par la Russie. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et à ses femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non-provoquée et craignent pour leurs vies », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le Kremlin va devoir « rendre des comptes », ont averti jeudi les chefs de l'UE, Charles Michel et Ursula von der Leyen. Les dirigeants des Vingt-Sept doivent se réunir en sommet jeudi à 20h (19h GMT) à Bruxelles alors que l'UE a averti que des sanctions « massives » contre Moscou seraient prises en cas d'attaque de l'Ukraine.

De premières sanctions de l'UE sont entrées en vigueur mercredi soir contre Moscou en réaction à la reconnaissance lundi de l'indépendance des territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

L'ONU implore Poutine. « Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie ! », a lancé le chef des Nations unies, visiblement éprouvé par l'annonce d'une opération militaire russe en Ukraine au beau milieu de la session d'urgence tenue par le Conseil de sécurité. « C'est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations unies », a-t-il ajouté. Si le conflit « conduit à une guerre généralisée, il est difficile de prévoir à quel point ce sera dramatique, en termes de nombre de personnes qui mourront, de nombre de personnes qui seront déplacées, de nombre de personnes qui perdront espoir dans l'avenir », a fait valoir le secrétaire général de l'ONU.

Pour la France, « la Russie a fait le choix de la guerre. » La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations », a dénoncé l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière. Cette décision, « au moment même où ce Conseil est réuni, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies », a-t-il ajouté. « Nous appelons la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, nous appelons à la protection et au respect de tous les civils, notamment les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, et le personnel humanitaire », a-t-il également lancé.

Pour l'Allemagne, « une violation éclatante » du droit international. Telle est la première réaction du chancelier allemand Olaf Scholz. « L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président (Vladimir) Poutine, notre solidarité va à l'Ukraine et à ses habitants », a ajouté dans un communiqué M. Scholz, dont le pays assure actuellement la présidence du forum du G7.

Il s'agit « d'un jour terrible pour l'Ukraine » et « sombre » pour l'Europe toute entière, a ajouté M. Scholz. Il a exhorté Moscou à cesser « immédiatement » son opération militaire.

Le Royaume-Uni promet une réponse. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné les « événements horribles en Ukraine », estimant que le président russe Vladimir Poutine « a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée ». « Le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive », a-t-il tweeté, ajoutant qu'il avait parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne