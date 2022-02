Ukraine: l'UE lance des sanctions contre Moscou pour la reconnaissance des entités séparatistes

L'Union européenne a sanctionné mercredi 23 personnalités et des sociétés russes qui ont joué un rôle pour « miner et menacer l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine », notamment les principaux chefs des armées. Une invasion russe de l'Ukraine pourrait survenir dans les prochaines heures, selon le président américain Joe Biden. La France a demandé à ses ressortissants de quitter l'Ukraine « sans délai ».

Adoptées mardi par les ministres des Affaires étrangère de l'UE, cette salve de sanctions est entrée en vigueur mercredi soir avec la publication des identités et des fonctions au journal officiel de l'UE.

Des proches de Poutine et 350 parlementaires

Les sanctions frappent en effet d'abord des personnes. Au total 23 « personnalités de premier plan » de l'entourage de Vladimir Poutine : le chef de son administration présidentielle, Anton Vaino ; le ministre de la Défense Sergueï Choïgou ; la porte-parole de M. Lavrov, Maria Zakharova, et plusieurs personnalités des média comme Margarita Simonian, la rédactrice en chef de Russia Today et le journaliste Vladimir Solovev, tous deux accusés d'être des « figures de la propagande gouvernementale ».

Les sanctions européennes visent également la hiérarchie militaire russe avec l'Amiral Nikolaï Ievmenov, chef de la marine russe, le général Oleg Salioukov, chef de l'armée de terre et le général Sergueï Dronov, chef de l'armée de l'air.

Dans la cible également, 351 membres de la Douma qui ont voté le 15 février l'appel au président Vladimir Poutine en faveur d'une reconnaissance des deux « républiques » auto-proclamées.

Les personnes sanctionnées sont privées d'accès au territoire de l'UE, leurs avoirs y sont gelés et il est interdit de les financer.

Les sanctions de l'UE visent en outre trois banques : la Vnesheconombank (VEB), la Promsvyazbank et la Bank Rossiya, considérée comme « la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie ».Il s'agit d'un premier paquet de sanctions et ni le président russe Vladimir Poutine, ni son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ne sont concernés, avait précisé mardi le chef de la diplomatie européenne.

Les Européens ont également mis sur leur liste noire la Internet Research Agency, une société russe exerçant des activités d'influence en ligne pour le compte de la Russie dont « l'objectif ultime est de manipuler l'opinion publique », précise l'UE.

Ces mesures surviennent à la suite de la reconnaissance par Moscou des entités séparatistes prorusses de Lougansk et de Donetsk, en Ukraine, et l'ordre d'y déployer des troupes russes, selon un communiqué mercredi du Conseil européen.

De plus, l'UE instaure une « restriction » des capacités de financement de l'État russe, de son gouvernement ainsi que de la Banque centrale. En limitant « l'accès aux marchés financiers et de capitaux » européens, cette mesure pénalisera le refinancement de la dette russe. Elle entend ainsi couper court au financement « des politiques agressives et d'escalade » de Moscou, souligne le communiqué.

Enfin, les importations de produits dans l'UE depuis les zones non contrôlées par Kiev dans les deux régions sécessionnistes sont interdites, de même que les exportations européennes « pour certains biens et technologies » vers ces territoires.

Les États-Unis sanctionnent Nord Stream 2

Washington n'est pas en reste de mesures coercitives. Celles-ci visent le gazoduc de la discorde. « Un morceau d’acier à 11 milliards de dollars qui repose au fond de la mer », c’est ainsi que le porte-parole du département d’État décrit le Nord Stream 2 qui relie directement la Russie à l’Allemagne et dont ils n’ont jamais voulu.

La société basée en Suisse Nord-Stream 2 AG, appartenant à 100% au russe Gazprom, et ses dirigeants vont donc être sanctionnés par les Etats-Unis sur ordre de Joe Biden. Cette décision du président américain intervient au lendemain de la décision allemande de ne pas activer le gazoduc qui est pourtant terminé depuis la fin de l’an dernier. Si Joe Biden a attendu que le dirigeant allemand Olaf Scholz prenne sa décision, c’est qu’elle n’était pas si évidente. L’Allemagne comptait sur Nord Stream 2 pour son approvisionnement en gaz et lors de sa récente visite à Washington, le chancelier avait évité de dire clairement s’il arrêterait le processus en cas d’invasion.

Ce gazoduc constitue depuis des années un point dur des relations entre l’Allemagne et les États-Unis, qui considèrent qu’il augmente la dépendance européenne au gaz russe. Joe Biden peut désormais dire que son pays et l’Allemagne sont sur la même ligne. Sa décision a aussi un autre avantage sur le plan intérieur. Les Républicains qui voulaient des sanctions plus fortes en amont de l’invasion disent leur satisfaction. Même le sénateur du Texas Ted Cruz, pourtant habituellement très critique, dit que Joe Biden a pris la bonne décision, rapporte notre correspondant permanent à Washington Guillaume Naudin.

La France soutient l'Ukraine, l'UE va l'envisager ce jeudi

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et lui a réitéré le soutien de la France « en matière économique et financière et en matière d'équipements défensifs », a indiqué l'Elysée dans un communiqué.

Au cours de cet entretien, M. Macron « a réitéré son soutien à l'Ukraine et son attachement à la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il a également salué le sang-froid du président ukrainien dans la situation présente », ajoute la présidence française.

L'Elysée rappelle aussi que « le soutien que l'Union européenne peut apporter à l'Ukraine sera à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil européen » jeudi.

Dans la soirée, le ministère des Affaires étrangères a demandé à tous ses ressortissants de « quitter sans délai » l'Ukraine et leur déconseille formellement tout déplacement dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays, les plus exposées au risque de guerre, dans un communiqué publié mercredi soir sur le site internet France Diplomatie. « Dans le contexte des vives tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, par la décision russe de reconnaître l'indépendance des provinces de Donetsk et de Lougansk et compte tenu de la mise en place de l'état d'urgence décidée ce jour par le Parlement ukrainien, les ressortissants français se trouvant en Ukraine doivent quitter sans délai ce pays ».

L'ambassade de France reste basée à Kiev. D'autres représentations étrangères ont déménagé leurs bureaux, à Lviv, à l'extrême ouest du pays, voire en Pologne, comme celle des États-Unis.

Erdogan sermone aussi Poutine et en appelle à l'Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu mercredi avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de la crise ukrainienne. Recep Tayyip Erdogan, qui a jugé « inacceptable » la reconnaissance par Moscou des républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk, appelle l’Otan à agir tout en continuant de ménager la Russie, informe notre correspondante à Istanbul Anne Andlauer.

Selon la présidence turque, Recep Tayyip Erdogan a fait savoir à Vladimir Poutine qu’Ankara « ne reconnaîtrait pas les actes qui violent la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », soulignant qu’une « confrontation militaire ne profiterait à personne ».

Quelques heures plus tôt, le président turc avait comparé sa position à celle qu’il avait eue au moment de l’invasion de la Crimée en 2014. La Turquie a toujours dénoncé l’annexion russe, mais elle a toujours refusé d’appliquer les sanctions de l’Occident, pour ménager ses relations avec Moscou.

Cet équilibre difficile à tenir, Tayyip Erdogan l’a résumé ainsi : « Nous ne pouvons nous passer ni de la Russie, ni de l’Ukraine ». Cela ne l’empêche pas d’appeler l’Otan – dont la Turquie est membre – à plus de fermeté. Le président turc a ainsi semblé regretter « n’avoir pas encore vu de déploiement significatif de forces militaires en Ukraine », accusant l’alliance atlantique de « parler, mais de ne rien faire ». Recep Tayyip Erdogan veut donc que l’Otan en fasse davantage pour faire reculer Vladimir Poutine. Autrement dit : pour que la Turquie n’ait pas à choisir entre Kiev et Moscou.

