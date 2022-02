Vladimir ​​​​​​​Poutine lance une «opération militaire» en Ukraine, des explosions à Kiev

Dans une allocution non annoncée à la télévision, le président russe a par ailleurs demandé aux soldats ukrainiens de déposer les armes et promet de répliquer à ceux qui interfèreraient avec l'opération russe en Ukraine. La Maison Blanche a réagi aussitôt. Dans le même temps, des explosions ont été rapportées dans le centre de Kiev, la capitale ukrainienne, mais aussi à Marioupol, à la frontière russe.

Publicité Lire la suite

Article mis à jour régulièrement

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays. « J'ai pris la décision d'une opération militaire », a-t-il dit dans une déclaration surprise à la télévision peu avant 3h GMT, dénonçant une fois encore un « génocide » orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans a nuit et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de la Russie et dont l'Ukraine serait l'outil.

Il s'est adressé aux militaires ukrainiens leur disant : « je vous appelle à déposer les armes », assurant qu'ils pourront alors « quitter le champ de bataille sans entrave ». Il a assuré ne pas vouloir « d'occupation » de l'Ukraine, mais sa « démilitarisation ».

Puis, il s'est adressé à ceux « qui tenteraient d'interférer avec nous (...) ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues ».

« Je suis sûr que les soldats et officiers de la Russie rempliront leur devoir avec courage », a-t-il dit encore, « la sécurité du pays est garantie ».

Il n'a pas donné de précision quant à l'ampleur de l'opération militaire, si elle allait se limiter à l'est de l'Ukraine où si elle serait plus large.

Des explosions dans le centre de Kiev

De façon concomitante à l'intervention présidentielle russe, des explosions étaient entendues et rapportées par plusieurs médias dans la capitale de l'Ukraine. En témoigne l'envoyé spécial de CNN, Matthew Chance, sur le toit d'un immeuble, qui informe en direct avoir entendu « quatre ou cinq bang ».

CNN's Matthew Chance in Kyiv: "I just heard a big bang right here behind me." Here's the video of the moment pic.twitter.com/prYeVlDvkn — Brian Stelter (@brianstelter) February 24, 2022

Il a aussitôt revêtu casque et gilet pare-balles.

This is the moment when senior international correspondent Matthew Chance, a 21-year veteran of CNN, donned his flak jacket and helmet live on the air pic.twitter.com/sbj5Fao5uJ — Brian Stelter (@brianstelter) February 24, 2022

L'Agence France-Presse signale pour sa part qu'« au moins deux explosions ont été entendues dans le centre-ville tôt le matin déclenchant des sirènes de voitures ». L'AFP indique aussi des explosions à Marioupol, une ville de 400 000 habitants situées à la frontière sud-est avec la Russie, au sud de la région disputée du Donbass, ainsi qu'à Kramatorsk, entre les territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk ou encore à Odessa, port de la mer Noire.

Joe Biden annonce « des conséquences »

Quelques minutes plus tôt, dans une ultime supplique, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avait exhorté le chef du Kremlin, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU en réunion de crise, pour l'adjurer d'« empêcher (ses) troupes d'attaquer l'Ukraine ». Moscou venait alors d'annoncer la fermeture partielle de son espace aérien.

Aussitôt après l'intervention de Vladimir Poutine, Joe Biden a réagi dans un communiqué à la décision russe : « l'attaque injustifiée » de l'Ukraine par la Russie provoquera « des souffrances et pertes humaines catastrophiques » dont Moscou sera responsable, a-t-il déclaré, précisant qu'il s'exprimera dans le courant de la journée de jeudi sur « les conséquences » à venir pour la Russie. « Le monde exigera des comptes de la Russie », a-t-il prévenu.

La France a de son côté dénoncé le « mépris » de la Russie à l'égard des Nations unies. Pour l'Otan, il s'agit d'une « attaque téméraire » de la part des Russes « et non provoquée ».

(Avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne