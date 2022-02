À la Une: la guerre en Ukraine réveille toutes les craintes dans les Balkans

Revue de presse des Blakans

La plupart des pays des Balkans condamnent fermement l’attaque russe de l’Ukraine, mais la Bosnie-Herzégovine se divise : le membre serbe de la présidence collégiale appelle à la « neutralité ». La Serbie essaie aussi de faire un grand écart diplomatique très délicat. En Roumanie et en Moldavie, pays frontaliers de l'Ukraine, on est sur le qui-vive. Tour d'horizon régional.

Dans la journée de jeudi, près de 10 000 Ukrainiens sont arrivés en Moldavie et en Roumanie. Aux postes-frontières, les queues sont longues de plusieurs kilomètres et les deux pays se préparent déjà à recevoir des dizaines, voire des centaines de milliers de réfugiés. Dans cette crise, l'opinion publique roumaine soutient très majoritairement l’interventionnisme « protecteur » de l’Otan et des États-Unis, au nom d’un profond sentiment antirusse. Analyse.

La Transnistrie est une petite enclave sécessionniste pro-russe de 4 163 km2 dans l’est de la Moldavie où sont toujours stationnés 1 500 soldats des forces opérationnelles russes. Selon les experts, ce territoire servirait de « modèle » à la Russie pour les entités séparatistes d’Ukraine et de Géorgie. Moscou n’a pourtant jamais formellement reconnu son indépendance proclamée en 1991.

La Russie et les séparatistes pro-russes visent les Balkans

Quelques jours avant que son pays ne lance son offensive, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a expliqué que des mercenaires venus d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo, des pays majoritairement musulmans, seraient en route pour se battre en Ukraine. À Tirana, Pristina et Sarajevo, on dément de « fausses informations ».

Les républiques séparatistes de l’Est de l’Ukraine ont, de leur côté, accusé la Bulgarie d'avoir livré des obus et lance-mortiers qui auraient été utilisés contre des civils. Un vrai casus belli, qui n’est pas resté sans réponse de Sofia. L’an dernier, Moscou avait déjà accusé son ancien allié le plus proche dans les Balkans de vendre des armes à Kiev.

En Bosnie-Herzégovine, l'inquiétude grandit

Dans ce contexte extrêmement tendu, une nouvelle étonnante est parvenue de Moscou : le ministère de la Défense a annoncé que Emir Kusturica allait prendre la direction du théâtre académique de l’Armée russe. Le réalisateur serbe né à Sarajevo n'a jamais caché son penchant pro-russe, donnant par exemple des concerts en Crimée après son annexion ou s’affichant au côté de Vladimir Poutine.

L'invasion de l'Ukraine fait aussi craindre le pire en Bosnie-Herzégovine. Le pays redoute le retour de la guerre alors que l'entité serbe du pays menace depuis plusieurs mois de faire sécession. Premier volet de notre série « Qui a peur de la guerre ? » à Jajce, une petite ville mixte où Bosniaques musulmans et Croates catholiques cohabitent tant bien que mal. Tous espèrent qu’il n'y aura pas de nouveau conflit, mais chacun s’assure d’avoir un passeport valide... Au cas où. L'inquiétude est d'autant plus grande dans le pays, très divisé, que les nationalistes croates font aussi du chantage à la troisième entité.

Les conséquences de l'inflation en Turquie et au Monténégro

Dans le petit Monténégro, les salaires ont fortement augmenté le 1er février grâce au programme Evropa Sad. Mais ce gain de pouvoir d’achat est déjà perdu à cause de la brutale inflation. Si certains accusent la mesure du gouvernement sortant d’avoir déréglé l’économie, d’autres mettent en avant la tendance mondiale, qui a commencé dès 2021.

En Turquie, les prix flambent, la livre s’effondre, et les grèves se multiplient. À travers tout le pays, les travailleurs réclament plus de droits et de meilleurs salaires pour ne pas sombrer dans la pauvreté. Cette vague de colère sociale pourrait fragiliser le pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan et de l’AKP.

Des travailleurs asiatiques en Roumanie, de l'argent sale bulgare blanchi en Suisse

Quatre millions de Roumains ont émigré à l’étranger depuis l’intégration à l’Union européenne en 2007 et les entreprises peinent à recruter. La solution ? Faire venir des travailleurs d’Asie. Reportage enTransylvanie où de nombreux Sri Lankais travaillent dans l'hôtellerie-restauration et des Vietnamiens à l'usine.

Ces derniers jours, un consortium de journalistes d'investigation a révélé les mauvaises pratiques du Crédit suisse, le deuxième établissement bancaire de la Confédération helvétique. Plusieurs de ses dirigeants sont déjà en procès devant un tribunal du Tessin, accusés d'avoir aidé un narcotrafiquant bulgare, Evelin Banev, à blanchir des millions d'euros.

