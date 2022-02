En Russie, les opposants à la guerre en Ukraine bravent les risques de répression

À Moscou comme à Saint-Pétersbourg, des milliers de Russes ont manifesté ce jeudi 24 février pour protester contre l'invasion de l'Ukraine lancée par le président Vladimir Poutine. Ces rassemblements interdits se sont soldés par de nombreuses arrestations.

Selon l'ONG OVD-Info, plus de 1 700 personnes ont été interpellées dans plusieurs villes de Russie, dont plus de la moitié rien qu'à Moscou. Sur la place Pouchkine, au cœur de la capitale, l'Agence France-Presse a assisté à l'arrestation de dizaines de personnes qui scandaient « Non à la guerre ! ».

People marching through central Moscow this evening chanting “No to War!” pic.twitter.com/BTQ3ZOGTan — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 24, 2022

Parmi les quelque 2 000 personnes venues dénoncer à Moscou l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains ont des proches dans ce pays.

Malgré la répression brutale qui s'est abattue sur la société civile, avec une année 2021 particulièrement sombre, plusieurs groupes de protestataires s'étaient rassemblés dans l'après-midi et en début de soirée à Moscou. La place Pouchkine, mitoyenne de la grande avenue Tverskaïa qui descend jusqu'au Kremlin, était quadrillée par la police, à la suite d'un appel sur des réseaux sociaux.

Le ministère de l'Intérieur, le parquet et le Comité d'enquête – organisme chargé des principales investigations criminelles – avaient tous mis en garde les Russes contre toute action de protestation. Le Comité d'enquête a souligné que les participants à des rassemblements au sujet de « la situation tendue en matière de politique étrangère » ou à des heurts s'exposaient à des poursuites. « Nous vous rappelons que les appels à participer et la participation directe à de telles actions non autorisées entraînent de graves conséquences judiciaires », a-t-il averti. La militante des droits de l'homme Marina Litvinovich a ainsi été arrêtée quelques heures pour avoir appelé à manifester.

In a video-statement on Facebook, Marina Litvinovich called on Russian citizens across the country not to be afraid and to protest Russia's attack on Ukraine.https://t.co/QGi0m5JY8G — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 24, 2022

Security forces in Russia have broken up anti-war protests in several cities across the country after Russian troops launched a full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/ZTceDscdfB — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 24, 2022

Même en dehors des manifestations, la plupart des Russes interrogés par l'AFP se disaient contre cette guerre, même si quelques-uns apportaient leur soutien au président Poutine.

Saint-Petersbourg ce soir, « non à la guerre ». C’est sans doute peu vu l’ampleur de ce qui est en train de se passer, mais pour les normes russes, c’est beaucoup. pic.twitter.com/Mt8MZ11aUk — Benoît Vitkine (@benvtk) February 24, 2022

(Avec AFP)

