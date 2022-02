Guerre en Ukraine: l'Europe centrale accueille ses premiers réfugiés

Les pays voisins de l'Ukraine et ses 44 millions d'habitants se préparent à un afflux de réfugiés après l'attaque lancée jeudi 24 février par la Russie. Selon l'ONU, 100 000 Ukrainiens ont été déplacés dans leur pays et plusieurs milliers d'autres ont déjà fui à l'étranger.

Publicité Lire la suite

« Nous pensons qu'environ 100 000 personnes ont dû déjà avoir quitté leur domicile et pourraient être déplacées à l'intérieur du pays, et que plusieurs milliers de personnes ont franchi les frontières internationales », a indiqué ce jeudi une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, appelant les pays voisins de l'Ukraine à maintenir leurs frontières ouvertes et se disant prêt à « soutenir » ces efforts.

L'Union européenne se dit pleinement « préparée » à l'accueil de réfugiés. Des plans d'urgence, assure la cheffe de l'exécutif Ursula von der Leyen, ont été prévus « avec tous les États membres qui se trouvent en première ligne ». Quatre pays de l'UE sont frontaliers de l'Ukraine, situés sur le flanc oriental de l'Union européenne, ont commencé ce jeudi à accueillir des réfugiés ukrainiens.

Neuf premiers « centres d'accueil » en Pologne

D'abord la Pologne, pays d'Europe le plus accessible depuis Kiev et où vit la plus grande communauté ukrainienne de la région. Les deux pays partagent plus de 530 km de frontière, le long de laquelle, selon Varsovie, neuf premiers « centres d'accueil » vont ouvrir. Des dizaines de personnes sont arrivées au point de passage de Medyka, habituellement calme, certaines portant des bagages et accompagnées d'enfants. Les autorités polonaises assurent que les réfugiés pourront y recevoir des informations, des repas, une aide médicale et se reposer. Il y a plusieurs jours déjà, la Pologne se disait prête à accueillir des enfants dans ses écoles et des étudiants dans ses universités.

Plus au sud, la Slovaquie dit mettre à disposition quatre camps de réfugiés. Les autorités douanières slovaques ont déclaré que les voitures de particuliers devaient attendre jusqu'à huit heures avant de pouvoir franchir le plus fréquenté des trois points de passage routiers entre la Slovaquie et l'Ukraine.

La Roumanie, qui partage aussi une longue frontière avec l'Ukraine, soutient être en mesure d'ouvrir ses portes à un demi-million de personnes, grâce notamment à des centres d'accueil dans les grandes villes. La police des frontières a constaté une hausse du nombre d'arrivées, recensant quelque 5 300 personnes, contre 2 400 la veille. Plusieurs centaines, notamment des femmes accompagnées d'enfants, ont franchi le poste-frontière de Sighetul Marmatiei (nord), d'après des images retransmises par les télévisions. La Roumanie, un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, « n'est absolument pas préparée », estime Flavius Ilioni-Loga, responsable d'une ONG d'aide aux réfugiés.

Couloir sécurisé en Hongrie

Quant à la Hongrie, connue pour ses positions anti-immigration très dures, elle se dit prête elle aussi à laisser passer des demandeurs d'asile. Budapest annonce avoir envoyé des troupes à sa frontière avec l'Ukraine pour créer un couloir sécurisé. Ce jeudi, la police hongroise a fait état de longues queues de véhicules patientant pour entrer dans le pays, aux cinq points de passage répartis le long des 140 km de frontière avec l'Ukraine. « Au moins 400 ou 500 personnes » ont par ailleurs traversé à pied, selon l'agence de presse MTI. Si l'affluence n'était pas massive ce jeudi, le chiffre de 600 000 est évoqué, selon une carte déployée lors d'une réunion la veille par les autorités hongroises.

La République tchèque, qui n'a pas de frontière avec l'Ukraine mais où vivent 260 000 Ukrainiens, a également déclaré qu'elle était prête à aider les réfugiés. Les chemins de fer tchèques ont proposé des wagons de 6 000 places et des lits pour aider à l'évacuation des personnes si nécessaire.

Les pays des Balkans préparent des hôtels et d'autres bases touristiques pour les accueillir, a dit le Premier ministre bulgare Kiril Petkov, dont le pays n'a pas de frontière terrestre avec l'Ukraine, mais est riverain de la mer Noire, tout comme l'Ukraine et la Russie.

► À lire aussi : [Minute par minute] Le jour où la Russie a attaqué l'Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne