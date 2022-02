Guerre en Ukraine: les militants russes de l’opposition inquiets de leur isolement grandissant

Les Vingt-Sept ont approuvé jeudi un nouveau train de sanctions contre la Russie, en réponse à son invasion de l'Ukraine, ciblant les secteurs de la finance, de l'énergie et des transports et qui auront des « conséquences massives », selon leur déclaration. Des mesures jugées insuffisantes pour les militants russes de l’opposition.

Publicité Lire la suite

Face à la situation actuelle et les mesures approuvées par l’Union européenne, les militants russes de l'opposition eux mesurent bien l'isolement qui va peser sur eux et s’inquiètent de ne plus pouvoir, un jour, voyager dans l'Union européenne.

« Depuis ce matin, notre perspective est claire: nous ne faisons plus partie du monde civilisé, du monde européen, estime Anatoli, activiste à Rostov-sur-le-Don. Ce que nous avons devant nous, c’est un blocus économique très dur, et plus de contacts sociaux. Nous allons rester seuls avec notre président dans notre pays et c'est avec lui et lui seul que nous allons devoir vivre. »

Les gens qui sont au pouvoir ont la nationalité russe, mais aussi des passeports ou en tout cas des visas européens; alors sanctionner en annulant les visas pour les citoyens russes n'aidera pas, estime Anatoli. Il considère que les autorités russes ne s'en soucient pas beaucoup et que cela n’atteindra que les citoyens russes.

►À lire: En Russie, les opposants à la guerre en Ukraine bravent les risques de répression

Pour des sanctions « personnelles et ciblées »

Pour Vladimir, un autre activiste basé à Rostov-sur-le-Don, les mesures des Vingt-Sept sont insuffisantes: « Je pense que ce n'est pas assez. Nous ne comprenons pas pourquoi l'UE ne fait pas une vraie et grande liste de sanctions personnelles et ciblées. Tous les gens qui font du profit ici sont tous élus à la douma, responsables militaires, responsables à la fédération de Russie, tout le gouvernement aussi. Les Russes savent parfaitement que tous leurs dirigeants sont des voleurs et des gens stupides. »

La solution pour cet activiste: que tout l’argent des responsables soit gelé et que tous, absolument tous, soient interdits d'entrer dans l'UE, mais également interdits d’y faire des affaires, et leurs familles aussi. « Cela montrerait aussi que l'Union européenne comprend que le peuple russe ne veut pas de cette guerre », rappelle Vladimir.

►À écouter: Guerre en Ukraine: «C'est un danger totalement invisible»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne