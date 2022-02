Mario Draghi compte réduire rapidement la dépendance de l'Italie au gaz russe

À la lumière de l'invasion Russe en Ukraine, très fermement condamnée, le président du Conseil, Mario Draghi, a pointé du doigt « les mauvais choix du passé » qui rendent la péninsule très vulnérable sur le plan énergétique.

Publicité Lire la suite

L'Italie a-t-elle commis de graves erreurs en abandonnant le nucléaire en 1987, suite à un référendum, puis en supprimant petit à petit le charbon ? C'est ce qu'estime le président du Conseil, Mario Draghi. « Les événements de ces jours-ci montrent l'imprudence de ne pas avoir davantage diversifié nos sources et fournisseurs d'énergie au cours des dernières décennies », a-t-il reconnu devant les députés.

Actuellement, l'Italie importe 90% du gaz qu'il consomme et produit 60% de l'électricité en utilisant du gaz. Or pratiquement la moitié de ses approvisionnements proviennent de Russie. En additionnant la hausse de l'inflation, jamais atteinte depuis 2012, et l'explosion du coût des matières premières, les factures d'électricité et de gaz ont augmenté respectivement de 55% et de 42%, rappelle notre correspondante à Rome, Anne Le Nir.

Des hausses insoutenables pour les entreprises, les collectivités locales et les ménages même si l’État a déjà déboursé 15 milliards d'euros d'aides. Le gouvernement se dit prêt à prendre d'autres mesures de soutien. Mais il entend aussi mettre en œuvre une nouvelle politique énergétique.

Diversifier les sources d'énergies

Mario Draghi s'engage à simplifier les procédures pour la production d'énergies renouvelables qui, à ce jour, couvrent un tiers de la consommation d'électricité. « Nous devons agir au plus vite sur le front de la diversification, pour surmonter notre vulnérabilité » et « éviter le risque de crises futures », a-t-il insisté.

Selon le chef du gouvernement, Rome « s'efforce d'accroître les approvisionnements alternatifs » en augmentant notamment les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, après une proposition en ce sens du président américain Joe Biden. L'Italie pourrait aussi accroître ses livraisons de gaz d'Azerbaïdjan, d'Algérie, de Tunisie et de Libye. Autre option, « la réouverture des centrales au charbon pourrait être nécessaire pour combler une éventuelle pénurie dans l'immédiat », a-t-il fait valoir.

Mise au point au sujet des sanctions

Concernant les sanctions à l'encontre de la Russie, « l'Italie est parfaitement en phase avec les autres pays de l'Union européenne, en premier lieu la France et l'Allemagne », a tenu à souligner Mario Draghi. Assurant que l'Italie était prête à prendre des mesures encore plus sévères si cela était nécessaire.

Une mise au point qui survient après un certain flottement ces derniers jours et notamment l'annonce la semaine dernière d'un prochain déplacement de Mario Draghi à Moscou, un projet abandonné depuis.

► À écouter et lire aussi : Les alternatives américaines au gaz russe à destination des Européens

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne