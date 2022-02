En Pologne, des volontaires ont accouru à la frontière pour accueillir les réfugiés d'Ukraine

Reportage

D’après les autorités, près de 115 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce pays au nord-ouest de l'Ukraine. À la frontière, la solidarité s’organise. Les relations entre les deux pays sont fortes. Avant le conflit, on comptait près d’un million d’Ukrainiens travaillant et habitant en Pologne. Aujourd’hui, ils affluent de tout le pays pour apporter leur aide. Exemple à Przemysl, à une quinzaine de kilomètres de la frontière.

Avec notre envoyé spécial à Przemysl, Nicolas Feldmann

Souvent tendus mais pas désespérés: c'est à bord de trains surchargés que des milliers de réfugiés ukrainiens, des femmes, des enfants et quelques personnes âgées, arrivent en gare de Przemysl en Pologne près de la frontière ukrainienne.

Alors, le Centre culturel ukrainien dépendant des autorités polonaises s'est transformé en base logistique pour les volontaires. Le petit bureau a des allures de cellule de crise. Sur un tableau, au feutre : les noms des volontaires / leur mission. Ils sont au total déjà près de 500. Katia est venue de Varsovie, à cinq heures de train, pour coordonner les besoins.

« Vous avez ici le programme des volontaires. Ils se relaient pour accueillir les Ukrainiens qui arrivent en Pologne à la gare de la ville. Et là, vous avez aussi le programme des volontaires chargés d'aller vers le poste frontière en voiture pour ramener ceux qui entrent en Pologne et les ramener ici. Moi, je suis une citoyenne ukrainienne, et j’ai une grand-mère polonaise. Beaucoup d’Ukrainiens sont dans ce cas, et à l’inverse beaucoup de Polonais ont de la famille ukrainienne. Les liens sont très forts. C’est pour ça que je suis là. »

Dans le hall, on trouve des packs d’eau, des fruits, du pain... Les dons des habitants s’entreposent ici avant d’être redirigés vers les centres d’accueil.

Toujours plus de réfugiés

Au bout du couloir, derrière une lourde porte, le grand théâtre fait désormais office de dortoir. Sur la scène, une pile de matelas ; dans la fosse, des dizaines de lits de camps.

Maria est polonaise et mobilisée depuis jeudi. « Ici c’est un centre d’accueil temporaire. Les gens restent un jour, un jour et demi. D’un côté vous avez ceux qui vont de la Pologne vers l'Ukraine, ce sont des hommes qui partent pour se battre ou des mères de famille qui travaillent ici mais veulent aller chercher leur enfant pour le ramener en Pologne. »

Et puis de l’autre côté, on accueille aussi ceux qui arrivent dans l’autre sens, qui fuient l’Ukraine pour aller à l’étranger. Et pour ces derniers, le message est clair, placardé à l’entrée du centre : « Vive l’Ukraine indépendante », « Ukrainiens, nous sommes avec vous. »

La première vague de réfugiés ne cesse d'augmenter. Les autorités polonaises, qui ont cité samedi matin le chiffre rond de 100 000 personnes arrivées depuis le début du conflit, l'ont révisé en hausse à 115 000 quelques heures plus tard.

