Guerre en Ukraine: en Russie, des voix tentent de s'élever

Au 3ème jour de la guerre la Russie est encore saisie par la stupeur et les autorités tentent à tout prix de faire taire toutes les voix qui pourraient contrecarrer son récit d'une « opération spéciale à but humanitaire ». Le président Zelensky a appelé ce samedi les Russes à dire à Vladimir Poutine d’arrêter la guerre. En Russie certaines voix tentent de s'élever.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Ils posent à visage découvert, assument des positions publiques et pour eux souvent, c’est une première. Ici une grande ballerine du Bolchoï, là une célèbre actrice russe, hier un chanteur très apprécié et sa compagne créatrice de mode, un youtubeur... des journalistes aussi qui sont désormais 300 à avoir signé une lettre ouverte. Des experts en diplomatie, un conseiller réputé auprès du ministère des Affaires étrangères. Vendredi encore, le quotidien Le Monde a publié une tribune de chercheurs et de journalistes scientifiques russes.

Les messages anti-guerre se propagent parmi des stars incontournables et des figures inattendues. Ils disent leur colère, leur honte, leur désespoir aussi : « le futur est mort » a dit hier le prix Nobel de la paix Dmitri Mouratov. Il y a aussi ces anonymes qui mettent un drapeau ukrainien à leur fenêtre ou collent des slogans « Non à la guerre ». Ceux qui, faute de pouvoir s exprimer, viennent déposer des fleurs devant l'ambassade d'Ukraine à Moscou. Visage fermé, corps raidi de rage muette.

Tous prennent des risques immenses, incalculables encore aujourd‘hui. Exemple de la détermination des faucons aujourd'hui : interrogé sur la possibilité que la Russie ne fasse plus partie du Conseil de l'Europe, l'ex-président Dimitri Medvedev a eu cette réponse glaçante « pas de problème, cela veut dire que nous allons pouvoir remettre en place la peine de mort ».

Le mot « guerre » banni de l'espace public par les autorités russes

Il n'existe déjà pas à la télévision d'Etat où on parle toujours d’« opération spéciale », parfois même « à but humanitaire ». Dès le déclenchement du conflit, l'avertissement avait été lancé : interdiction aux médias d'en parler autrement qu'à travers les rapports officiels.

À dix médias russes qui continuent aujourd’hui de parler de guerre, le régulateur russe des télécommunications a ordonné de retirer leurs contenus sinon ils seront condamnés à une amende ou bloqués. Sont accusés de livrer des informations « fausses et peu fiables », les derniers médias indépendants comme la chaîne de télévision Dojd, classée agent de l'étranger en août dernier et Novaya Gazeta et son rédacteur en chef Nobel de la paix. Moscou n a pour l'instant rien dit sur d'éventuelles pertes dans ce conflit.

