La guerre en Ukraine et ses menaces planent sur le Salon de l'agriculture de Paris

La guerre déclenchée par la Russie menace-t-elle l’agriculture européenne ? Les difficultés d’approvisionnement en céréales et la flambée des prix du gaz inquiètent. La Russie et l’Ukraine sont respectivement le premier et le quatrième exportateurs de céréales dans le monde. Au Salon international de l'agriculture à Paris, qui a rouvert après deux ans d'absence, le conflit en Europe de l'est est dans tous les esprits. Un coin de campagne incontournable pour un chef de l'État qui ne parvient pas à lancer la sienne.

Les stocks sont là ! Pierre Dubief, agriculteur et président de la communication de la filière céréales en France, cherche à rassurer. Pour 2022, il n’y aura pas de pénuries de céréales mais des difficultés de logistique sont à prévoir.

« Comment ce grain va pouvoir être acheminé ? Forcément, tous les secteurs d'activité auront des conséquences avec ce conflit. Les facteurs de production seront plus élevés. Je pense que l'ensemble de la population et des secteurs d'activité devront faire preuve d'adaptation, considérer que nos coûts de production vont augmenter et que de temps en temps, peut-être, on aura quelques ruptures d'approvisionnement dans tel ou tel domaine. »

Une augmentation des prix à prévoir également pour les fertilisants. La Russie est un important exportateur d’engrais azotés par exemple. Nicolas Broutin, président de Yara France, spécialiste de la nutrition des céréales, rappelle que « la Russie représente 25% des exportations d'ammoniac mondial. Les impacts sur les marchés agricoles et sur les marchés des engrais azotés peut être relativement conséquent. Ce qu'on observe après quelques jours de conflit, c'est une extrême volatilité des marchés. Il faut intensifier bien sûr les efforts pour que ces engrais soient produits en plus grands volumes sur le territoire européen et français », estime-t-il.

Là encore les stocks semblent sécurisés pour cette année. Mais si la crise ukrainienne perdurait, la récolte 2023 deviendrait bien périlleuse pour les agriculteurs.

Paris prépare un plan de résilience pour l'agriculture menacée

C'est d'ailleurs en substance ce qu'a dit Emmanuel Macron qui a inauguré le Salon, tôt ce samedi matin. Le chef de l'État ne comptait pas rompre avec la tradition et ce passage obligé pour tout président français, qui plus est lorsqu'il est en campagne. Mais impossible pour autant de rester et de circuler pendant des heures au milieu des visiteurs - il était resté douze heures sur place en 2020 - alors que l’armée russe avance en Ukraine. « La guerre revient en Europe, et nous nous voyons aujourd'hui dans un contexte inédit, grave et historique. »

« Cette guerre durera » et « il faut nous y préparer », a prévenu le président de la République, la voix grave et les traits tirés, à quelques pas des enclos de cochons, vaches et moutons. « Ce que nous sommes en train de vivre ne sera pas sans conséquences sur le monde agricole », sur les exportations, les prix de l’énergie, de l’alimentation du bétail, a averti le chef de l'État, au moment où les professionnels craignent la réponse de Moscou aux sanctions occidentales.

Mais la France s'y prépare, a-t-il promis : « Nous sommes en train de bâtir un plan de résilience. » Les contours de ce plan devraient être précisés dans la semaine. « Il faut que nous nous dotions d'un bouclier alimentaire », a abondé la patronne de la FNSEA et du syndicat agricole européen majoritaire Copa, Christiane Lambert.

De la résilience, comme après le Covid. Jusqu’à la fin, le quinquennat d’Emmanuel Macron aura été placé sous le signe des crises. Pour lui permettre de s’y consacrer, Jean Castex a pris la relève pour déambuler dans les travées.

