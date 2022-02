Les Ukrainiens répondent présents en masse pour donner leur sang dans l’Est

Tout le monde voit bien que là-bas, en Russie, ils n’ont pas de limites. Ils sont capables de sacrifier n’importe qui pour atteindre leur but. Mais si par exemple ils faisaient exploser une infrastructure majeure en Ukraine, une digue, un barrage ou une centrale nucléaire, l’Europe pourrait aussi être touchée par ces radiations. Mais c’est aussi avant tout une question de défense de nos valeurs et de ce que nous sommes. Ils veulent tout simplement nous anéantir : c’est le but de Poutine. L’objectif de la Russie c’est de nous assimiler, il est passé à l’étape supérieure. C’est comme s’il venait en Bretagne et disait aux Bretons, « nous allons vous sauver des Gascons ou des Provençaux ». Je me répète mais son objectif est clair : assimilation pleine et entière. Il suffit de regarder l’histoire de l’empire russe.