Otan: face aux pressions russes, la Suède et la Finlande réaffirment leur liberté de choix

La chef du gouvernement suédois Magdalena Andersson a réaffirmé l'indépendance de la Suède sur la question de l'Otan et de la politique de sécurité. Getty Images - Nils Petter Nilsson

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec la guerre en Ukraine, les autres voisins de la Russie sont sous pression. Une fois de plus, Moscou a menacé la Suède et la Finlande de représailles, si les deux pays étaient tentés par une adhésion à l’Otan. Et une fois de plus, Stockholm et Helsinki ont réaffirmé leur indépendance, ainsi que leur liberté de choix.