Sanctions contre la Russie: des conséquences pour la recherche spatiale?

Ce samedi 26 février, la Russie a annoncé suspendre les lancements de fusée depuis la base spatiale de Kourou, en Guyane française. Cette décision est en réponse aux sanctions de l'UE envers Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a également annoncé des mesures à venir, ce qui pourrait perturber l'ordre spatial mondial.

« En réponse aux sanctions de l'UE contre nos entreprises, Roscosmos suspend sa coopération avec des partenaires européens pour organiser des lancements spatiaux depuis le cosmodrome de Kourou », a déclaré samedi 26 février dans tweet Dmitri Rogozin, patron de l'agence spatiale russe Roscosmos.

Commissaire Européen en charge de l'espace, Thierry Breton a pris acte de cette décision de l'agence spatiale russe. « Je confirme qu'elle ne porte aucune conséquence sur la continuité et la qualité des services de Galileo et de Copernicus. Cette décision ne remet pas non plus en cause la continuité du développement de ces infrastructures », a-t-il assuré dans un communiqué.

« Nous prendrons, en temps voulu, toutes les décisions qui s'imposent en réponse et poursuivons résolument le développement de la deuxième génération de ces deux infrastructures spatiales souveraines de l'Union », a-t-il ajouté.

Lancements de satellites européens impossibles sans Soyouz

Jeudi 24 février, le Conseil européen a interdit l'exportation à la Russie d'avions et d'équipements aéronautiques et spatiaux. Les États-Unis, de leur côté ont annoncé des sanctions contre Moscou. Selon Joe Biden, ces mesures ont pour objectif de « détériorer leur industrie aérospatiale et de nuire à leur capacité de construire des vaisseaux ».

Mais l'Europe possède des partenariats avec la Russie, notamment entre ArianeSpace et Roscosmos. Une collaboration concrétisée dans l'entreprise Starsem, spécialisée dans l'envoi de satellites, grâce au lanceur russe Soyouz depuis Kourou ou Baïkonour. Sans les fusées Soyouz, donc, impossible pour les Européens de lancer leurs satellites.

La Russie, l'Europe et les États-Unis engagés dans l’ISS

La Russie, l'Europe et les États-Unis sont également dépendants les uns des autres pour le bon fonctionnement de la Station spatiale internationale. Les agences spatiales européennes et la Nasa entendent, à ce stade, maintenir leur coopération.

Les sanctions ne sont pas du goût de Dmitri Rogozine, patron de l'agence spatiale russe. Il a accusé les Américains de chantage et de « détruire la coopération » au sein de l'ISS. À l'heure actuelle, la cohabitation de deux Russes, des Américains et d'un Allemand au sein de la station pourrait apaiser les débats.

