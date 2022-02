Ukraine: interrogations autour de la question vitale de la sécurité nucléaire

Analyse

Jamais un pays aussi fortement nucléarisé n’a eu à subir sur son sol une situation aussi dangereuse qu’une guerre, capable de menacer la sécurité de ses installations. Même si à l’heure actuelle, aucun des quinze réacteurs en fonctionnement ne semble être en difficulté, des mesures inquiétantes de radioactivité sont signalées à Tchernobyl, depuis que des combats ont mis le site sous le contrôle de l’armée russe.

Publicité Lire la suite

L’Ukraine est la huitième puissance nucléaire du monde : 50% de son énergie en provient. Son parc, qui aligne actuellement quinze réacteurs en fonctionnement, répartis sur cinq centrales, nécessite un très fort niveau de sécurité. Or, ces cinq sites sont confrontés à la guerre, exposés aux bombardements et à toutes sortes d’attaques qui peuvent créer à tout moment des situations catastrophiques.

Des combats violents se sont déroulés le 24 février après midi sur l’ancien site nucléaire très vulnérable de Tchernobyl. Aujourd’hui, le site est sous le contrôle de l’armée russe et plusieurs capteurs installés sur place indiqueraient des taux de radioactivité très élevés sur l’ensemble de la zone.

Pourquoi la Russie s’est battue pour prendre le contrôle de la zone nucléaire de Tchernobyl ? Simple étape sur la route de Kiev, reprise d’un lieu symbolique ou prise de contrôle d’un site riche en déchets radioactifs pouvant servir à la fabrication d’une bombe sale ? Plusieurs hypothèses sont avancées, mais rien à cette heure ne permet de répondre. Une chose est sûre : le lieu est tristement célèbre pour avoir connu en 1986 la plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire, qui marquera la fin de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).

Tchernobyl, zone irradiée

À 110 km au nord de la ville de Kiev, au niveau de la frontière avec la Biélorussie, le 26 avril 1986 à 1h23 et 45 secondes précisément, le réacteur 4 (de type RBMK 1000) de la centrale nucléaire de Tchernobyl connait le plus grave accident de l’histoire mondiale du nucléaire civil. Une explosion projette en l’air le couvercle de 1 200 tonnes du réacteur et de nombreux produits extrêmement radioactifs sont dispersés en dehors de toute l’enceinte.

Le réacteur 4 a fondu et s’est transformé en un magma appelé corium, qui depuis, migre dans le sous-sol. L’incendie provoqué par ce désastre a libéré des millions de particules radioactives dans l’atmosphère pendant plusieurs jours, qui ont fait plusieurs fois le tour de la Terre en contaminant de vastes territoires, faisant directement et indirectement de très nombreuses victimes.

De plus, ce désastre aurait pu engendrer, sans le sacrifice de centaines de mineurs, pompiers, ouvriers, etc., d’autres développements encore plus graves. La catastrophe de Tchernobyl a eu des incidences évidemment sanitaires et écologiques, mais aussi économiques, sociales et politiques.

Ce site est toujours aujourd’hui fortement contaminé et le restera encore très longtemps. Il faudrait attendre 48 000 ans pour que toute la radioactivité s’épuise. Cette zone dite d’exclusion, interdite à toute présence humaine, s’étend sur 2 200 km2. Un territoire condamné où l’on trouve la cité ouvrière abandonnée de Prypiat et un vaste terrain où ont été entreposés, en de multiples endroits, des déchets de la centrale qui sont toujours fortement radioactifs.

Zone où se trouve également la centrale de Tchernobyl qui comprend trois réacteurs à l’arrêt, dont les cœurs, qui sont en cours de refroidissement, et le fameux quatrième réacteur accidenté, qui nécessite toujours une importante surveillance. C’est la raison pour laquelle le site est recouvert de capteurs qui mesurent en permanence la radioactivité en de multiples endroits. L’ensemble de ces informations sont transmises et opérées par l'agence d'État ukrainienne en charge de la sûreté de la zone d'exclusion et ces données sont consultables par Internet.

►À écouter aussi : Grand reportage - Biélorussie : les oubliés de Tchernobyl

Des taux 600 fois plus importants que la radioactivité naturelle

Suite aux combats sur le site de Tchernobyl, où se sont affrontées les armées russes et ukrainiennes le 24 février 2022 au soir, les chiffres de la radioactivité sur la zone d’exclusion communiqués par l’agence d’État ukrainienne ont indiqué des valeurs très supérieures à ce qu’elles étaient les jours précédents.

Ces taux, qui continuent d’être élevés plusieurs jours après, et qui sont donnés également par d’autres capteurs se trouvant à plusieurs dizaines de kilomètres à l’ouest de la centrale de Tchernobyl, indiquent dans leur ensemble un taux de radioactivité vingt à trente fois supérieur à ceux d’avant les combats. Ces niveaux de radioactivité correspondent à 65 microsieverts par heure, soit un taux 600 fois plus important que celui de la radioactivité naturelle.

Des chiffres importants, mais qui demeurent sujets à caution, comme l’explique le physicien Bruno Chareyron de la Criirad, la Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité :

La question qui se pose est : y a-t-il réellement une augmentation de la radioactivité dans la zone autour de Tchernobyl ? Ou bien est-ce que c'est un artefact de mesure, un dysfonctionnement des capteurs, une cyberattaque pour infiltrer ce réseau et diffuser des résultats erronés ? Pour le moment, on ne le sait pas, mais on est vraiment très vigilants sur cette situation particulièrement inquiétante. Ce sont des niveaux de radiation très importants et si cela est confirmé, cela signifie que non seulement les personnes qui sont dans ce secteur sont soumises à une radiation directe importante, mais qu’elles peuvent être aussi être soumises à une contamination par l'air. Donc tout cela doit être tiré au clair le plus rapidement possible

Un compteur Geiger mesure le niveau de rayonnement sur un site d'incendie dans la zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à l'extérieur du village de Rahivka, en Ukraine, le 5 avril 2020. REUTERS/Yaroslav Yemelianenko

La vulnérabilité de Tchernobyl

Ces chiffres, s’ils sont confirmés, indiqueraient qu’il y a eu, probablement suite aux combats, une diffusion de produits radioactifs à l’extérieur des enceintes de confinement. Ce qui pourrait confirmer une information qui circulait depuis sur le fait qu’un site de stockage de déchets nucléaires aurait été endommagé, car la zone est toujours extrêmement vulnérable.

Il y a non seulement des dizaines de lieux de stockage de déchets radioactifs qui ne sont absolument pas conçus pour résister à des bombardements, mais il y a aussi une inquiétude par rapport aux combustibles irradiés qui ont été sortis des réacteurs 1, 2 et 3 de Tchernobyl. Pour Bruno Chareyron, « ces combustibles doivent être refroidis en permanence sous peine de risque de catastrophe nucléaire ».

Une grande partie de ces combustibles sont toujours entreposés sous eau, et il y a depuis des années maintenant un projet de les transférer petit à petit dans un entreposage qui présenterait de meilleures conditions de sécurité. Mais ces combustibles irradiés sont pour l'instant pour la plupart toujours en entreposage en piscine. Si jamais les techniciens qui s'occupent de la sûreté de ce site n'étaient plus en capacité de garantir le refroidissement de ces combustibles, cela pourrait conduire à quelque chose de réellement catastrophique

De plus, il y a aussi la question du corium du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, celui issu de la catastrophe de 1986, toujours incandescent, qui se trouve à l'intérieur d'un vieux sarcophage, lui-même enveloppé par un nouveau sarcophage provisoire. Comme le commente Bruno Chareyron, « ce corium est toujours une matière hautement radioactive qu'il faut maintenir dans des conditions de confinement et de surveillance très particulières. Comment tout cela va se passer dans un site qui est maintenant occupé par une armée étrangère ? Est-ce que toutes les fonctions de sûreté liées à la zone vont être maintenues ? C'est vraiment particulièrement inquiétant d'imaginer qu’une zone qui présente autant de matières hautement radioactives se trouve dans un théâtre de guerre sur lequel on a très peu d'information. »

►À écouter aussi : Grand reportage - La nouvelle génération de Tchernobyl

Le nucléaire, une technologie qui nécessite une grande sécurité

La violence de l’offensive russe subie par l’Ukraine sur l’ensemble de son territoire engendre de très nombreux dégâts au-delà des sites militaires, avec un impact notamment sur ses infrastructures, comme en témoigne, d’après des médias ukrainiens, le bombardement d’une centrale hydroélectrique au nord de la capitale du pays, Kiev. Une situation sécuritaire très préoccupante pour l’industrie nucléaire ukrainienne, particulièrement vulnérable.

D’une manière générale, l’industrie nucléaire a besoin en permanence de sécurité. Même si les réacteurs sont mis à l’arrêt, il faut pouvoir les refroidir dans de bonnes conditions et cela nécessite en permanence des sources d’alimentation en eau, en électricité et la présence de personnels compétents. Si à cause de la guerre, ses sources d’alimentation étaient interrompues, si les personnels ne pouvaient plus intervenir ou se rendre sur le site, si la centrale subissait un tir de missile volontaire ou involontaire, un bombardement, une chute d’avion ou un sabotage, cela pourrait entrainer une catastrophe nucléaire majeure. Sans oublier le risque de détournement de matières radioactives à des fins malveillantes.

Autant de situations qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Déjà en temps de paix, de très importants moyens sont nécessaires pour pouvoir garantir la sécurité des installations nucléaires, donc en temps de guerre, toutes ces questions se posent plus brutalement. Et les informations sur l’augmentation de la radioactivité à Tchernobyl, info ou intox, nous renvoient inévitablement à toutes ces interrogations.

►Pour aller plus loin : Tous nos articles consacrés à l'Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne