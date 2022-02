Ukraine: «Le monde ne peut pas se passer du pétrole ou du gaz russe» malgré des appels à l'embargo

Alors que le conflit en Ukraine a déjà un impact sur les prix des carburants, le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé samedi 26 février les Occidentaux à « imposer un embargo sur le pétrole » russe. Mais une telle mesure « ne peut pas être mise en exécution », car la Russie est le deuxième exportateur de cru du monde, fournissant 11,5 % de l’offre de pétrole, selon Pierre Terzian, expert sur les questions du pétrole.

« Isolez la Russie, imposez un embargo sur le pétrole, ruinez son économie » : c’est l’appel que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a lancé aux dirigeants du monde entier.

Mais de telles sanctions sont inenvisageables, selon Pierre Terzian, directeur de la lettre hebdomadaire Petrostratégie, expert des questions de pétrole, car la Russie en est le troisième producteur mondial.

La réalité cruelle est la suivante : le monde ne peut se passer ni du pétrole, ni du gaz russe. La Russie exporte plus de huit millions de barils par jour de pétrole brut et de produit raffiné. Il n’y a pas moyen de remplacer ce volume. On peut tout juste, en mobilisant l’Arabie saoudite à 100 % et les Émirats à 100%, arriver à combler entre deux et trois millions de barils par jour. Mais le reste, on ne pourra pas trouver. Donc malheureusement, cette menace ne peut pas être mise à exécution. L’objectif des sanctions est de faire souffrir l’économie russe et d’obliger Moscou à trouver une solution. Si on décrète un embargo sur le pétrole ou le gaz russe, ce n’est pas la Russie qui va souffrir, mais le monde entier. À partir de là, il n’y a pas à hésiter !

Selon Pierre Terzian, «le monde ne peut pas se passer du pétrole russe» Alexis Bedu

Même sans embargo, la guerre a déjà eu un impact sur les prix du pétrole, puisque Moscou fournit 11,5% de l’offre mondiale et est le deuxième exportateur : les cours du pétrole et du gaz flambent. Le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril, atteignant les 105 dollars jeudi 24 février, soit son plus haut en huit ans.

Alors que quelque 2,3 millions de barils de pétrole brut russe partent chaque jour vers l’Europe, le marché restera volatile tant que le conflit durera, selon Pierre Terzian.

Les prix du pétrole et les prix du gaz vont rester complètement à la merci des développements géopolitiques. S’il y a aggravation de la situation, les prix grimperont. Si, au contraire, on voit des négociations ou des solutions en vue, les prix pourraient baisser, parce qu’il n’y a pas pour le moment de pénuries physiques, ni de pétrole, ni de gaz. Donc la hausse des prix est due à des raisons psychologiques et des craintes géopolitiques. Cela dit, la hausse des prix n’a pas été énorme, parce que le marché avait en quelque sorte anticipé. Il y a même eu une baisse des prix le surlendemain de l’attaque, parce que le monde entier a appris - donc le secteur pétrolier -, que le pétrole et le gaz russe ne seraient pas touchés par *les sanctions*. Donc il y a eu une petite baisse des prix.

Le «prix des énergies restera volatile tant que le conflit durera» Alexis Bedu

