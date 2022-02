[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les sanctions contre la Russie se durcissent fortement

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le 25 février 2022. Le lendemain, elle annonçait au nom de l'UE une nouvelle salve de sanctions à l'encontre de la Russie. AP - Olivier Hoslet

RFI

Quatrième jour de l'invasion militaire russe en Ukraine jeudi 24 février. De violents combats se déroulent dans la capitale, mais Kiev offre une résistance certaine et semble ralentir la progression russe. Côté européen, les alliés de l'Ukraine accroissent à la fois soutien matériel et financier et les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, de plus en plus isolée.