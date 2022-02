«Gloire à l’Ukraine»: marée jaune et bleue contre la guerre en Europe et dans le monde

Rassemblement anti-guerre en Ukraine Porte de Brandebourg, à Berlin, le 27 février. AP - Michael Sohn

Texte par : RFI Suivre 8 mn

« Stoppez la guerre! Stoppez Poutine! » De Berlin à Prague, en passant par Madrid et Tel Aviv, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue de l'Ukraine ont défilé dimanche 27 février en Europe et au-delà pour dénoncer l'invasion russe et dire leur crainte d'une extension du conflit.