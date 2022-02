Guerre en Ukraine: l'Allemagne livre finalement des armes à l'Ukraine

La décision sur les armes constitue un revirement politique de taille pour l’Allemagne, dont la position officielle, depuis la Seconde Guerre mondiale, est de ne pas livrer d'armes « létales » dans les zones de conflit. La politique restrictive suivie par la première économie européenne depuis l'après-guerre en matière d'exportations d'armes prend sa source dans les horreurs du nazisme qui ont donné le jour à un pacifisme profondément ancré dans l'opinion. Cette position était toutefois de moins en moins tenable sur le plan politique depuis le déclenchement de l'invasion du pays par l'armée russe.

Il y a eu néanmoins des exceptions, génératrices de polémiques intérieures comme par exemple les ventes d'armes à l'Egypte ou à l'Arabie saoudite. L'Allemagne est le quatrième exportateur d'armes au monde, derrière les Etats-Unis, la Russie et la France. « L'Allemagne a augmenté ses exportations d'armes majeures de 21 % entre 2011-15 et 2016-20, ce qui représente 5,5 % du total mondial. Les principaux marchés d'exportation d'armes allemandes sont la Corée du Sud, l'Algérie et l'Égypte », rapporte le SIPRI en mars 2021.