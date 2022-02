Guerre en Ukraine: la population de Dnipro mobilisée pour défendre son pays

Reportage

À Dnipro, ville de près d’un million d’habitants de l’Est de l’Ukraine, au bord du fleuve Dniepr, la population se mobilise. La cité industrielle se trouve à quelque 200 km de Kharkiv plus au nord, où de violents combats se déroulent. Reportage.

De nos envoyés spéciaux à Dnipro, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Des va-et-vient incessants, des cartons portés à la chaîne… À l’entrée de cette fourmilière où il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin : des tables où des jeunes femmes notent les coordonnées de ceux qui viennent s’engager comme volontaires dans la défense territoriale. Les listes s’allongent de minute en minute.

Mykola, jeune père de famille, est venu s’inscrire. « Je veux défendre ma terre natale, mon pays et je ferai tout ce qu’il faut pour ça. J’ai aussi apporté ce que j’ai pu acheter, des bouteilles de gaz et des médicaments », dit-il.

C'est effrayant. Les gens sont obligés de fuir. On a beaucoup d'amis qui ont dû quitter leurs maisons. Ils n'ont pas d'autre choix que de tout laisser pour sauver leur vie. Mais nous, ici, nous irons tous combattre. Nous prendrons tout ce que nous aurons sous la main pour nous battre

L’ancien Musée de l’air et de l’espace a été transformé en QG de résistance nationale. À sa tête, il y a Yulia Dmitrova, officier de réserve et chargée des questions sociales à la mairie de Dnipro. « Les habitants nous apportent de tout, les structures commerciales nous transfèrent de l’argent pour qu’on achète des talkie-walkie, des caméras thermiques, des gilets pare-balle, glisse-t-elle, bref, tout ce qu’on peut trouver, mais le problème, c’est qu’on ne trouve rien très facilement. Nous travaillons 24 heures sur 24. Les filles préparent les cartons, les véhicules sont chargés et c’est comme ça tout le temps. »

Il faut faire vite, le centre ferme ses portes à 20 heures, couvre-feu oblige, mais à l’intérieur, des volontaires vont continuer à s’activer toute le nuit, derrière des portes closes.

