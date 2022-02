Ukraine: le point sur la question des réfugiés, en discussion dans l'UE

Les ministres européens de l'Intérieur sont réunis en urgence, ce dimanche 27 février à Bruxelles, pour évoquer l'accueil des Ukrainiens tentant de fuir l'offensive russe. Il est question de leur accorder une possible protection temporaire automatique. D'après l'ONU, il y aurait en tout 368 000 réfugiés pour l'instant, dont 187 000 pour la seule Pologne.

• À Medyka, les réfugiés passent au compte-gouttes vers la Pologne

Au poste-frontière de Medyka, dans le sud-ouest de la Pologne où se pressent des milliers d'Ukrainiens, il devient de plus en plus difficile de passer côté polonais, explique notre envoyé spécial sur place, Nicolas Feldmann.

L'Ukraine ne se trouve qu'à 500 mètres, mais pour traverser ce no man's land, il faut parfois compter plus d'une journée. Les images qui nous parviennent de l'autre côté montrent des files de voitures et de bus qui s'étirent sur plusieurs kilomètres.

Plus besoin de passeport pour entrer en Pologne, seule une carte d'identité suffit. Mais les autorités contrôlent chaque véhicule, ce qui fait que ces voitures arrivent et entrent sur le territoire polonais au compte-gouttes.

Un peu plus loin, des familles, essentiellement des femmes et des enfants, traversent la frontière à pied, chargées de bagages, après un long voyage. Anita vient de l'est de l’Ukraine, de Berdiansk, une ville sur la mer d'Azov à plus de 1 300 kilomètres.

Cela nous a pris en tout quatre jours en train. C'était très difficile ! Il y avait des tanks chez nous, à Prymorsk et des bombardements. De Lviv, à 80 kilomètres d'ici, on nous a ensuite emmenés en voiture jusqu'à la frontière. Après, on a dû marcher 40 minutes et on a attendu trois heures, avant de pouvoir traverser. Maintenant, on veut la paix, qu'il n'y ait pas de guerre. On veut pouvoir dormir tranquillement

Côté polonais, les déplacés peuvent compter sur une impressionnante solidarité sur le bord de la route : des boissons chaudes, de la nourriture, des tonnes de vêtements… Mais ici, le poste-frontière de Medyka n'est qu'une étape du chemin de l'exil.

Certains sont accueillis par des proches. Pour les autres, des bus et des volontaires en voiture sont là pour les prendre en charge et les accompagner vers un endroit au chaud, où ils pourront récupérer, avant de continuer leur voyage, direction les grandes villes polonaises ou l'ouest de l'Europe.

• L'Allemagne et l'Autriche rendent les trains gratuits pour tous les Ukrainiens

Quelque 368 000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis le déclenchement de l'invasion russe jeudi. Plus de la moitié d'entre eux sont entrés en Pologne, et leur nombre « continue à augmenter », ont indiqué dimanche les Nations unies et Varsovie.

Les autres pays frontaliers comme la Moldavie, la Hongrie ou encore la Slovaquie par exemple, sont aussi des lieux de repli. L'Allemagne autorise, à partir de ce dimanche, tous les réfugiés ukrainiens en provenance de Pologne à circuler gratuitement à bord des trains longue distance.

Une annonce de la compagnie nationale publique allemande des chemins de fer : « En collaboration avec les chemins de fer polonais, la Deutsche Bahn se prépare à mettre sur les rails (...) des wagons et des trains spéciaux supplémentaires », si des réfugiés ukrainiens, fuyant la guerre, arrivent en masse, a expliqué la Bahn par communiqué.

Ce dimanche également, l'Autriche a annoncé faire de même. La ministre des Transports, Leonore Gewessler, a indiqué dans un tweet qu'elle avait conclu un accord avec la compagnie publique ÖBB pour que les Ukrainiens qui fuient leur pays puissent utiliser les trains de la compagnie sans billet.

• En Roumanie, la solidarité s'organise et la crainte de la Russie se fait sentir

Autre pays voisin où les réfugiés ukrainiens affluent en nombre, l'accueil s'organise en Roumanie, grâce aux aides du gouvernement, mais aussi celles des citoyens, rapporte Ana Maria Florea Harrison, journaliste au service roumain de RFI à Bucarest.

Selon les autorités roumaines, 47 000 Ukrainiens sont déjà rentrés dans le territoire national. À peu près 22 000 sont déjà repartis, ils ont juste transité dans le pays en vue de rejoindre d'autres endroits, où ils ont de la famille.

Apparemment, il y aurait une attente de 24 heures à cause du flux. Mais le sentiment de solidarité, d'empathie, est énorme. Le gouvernement roumain a annoncé qu'il allait envoyer du pétrole, des gilets pare-balles, d'autres équipements d'une valeur de 3 millions d'euros. Bucarest a par ailleurs annoncé que les hôpitaux de Roumanie seront disponibles pour traiter les blessés de guerre.

La suite du conflit commence à inquiéter la population roumaine. Certains ont peur que le pays, membre de l'Otan, soit entraîné dans le conflit. Les gens pensent beaucoup à ce qu'il va se passer si l'Ukraine ne résiste pas : la Roumanie se fera-t-elle attaquer elle-même ?

Le président Klaus Iohannis a essayé de clamer la population et de dire que la Roumanie n'allait pas être entraînée dans cette guerre, mais personne ne sait quelle sont les intentions de Vladimir Poutine au cas où il réussirait à conquérir l'Ukraine. Les gens ont peur, certains ont commencé à faire des provisions.

• La question des réfugiés au centre des discussions dans l'Union européenne

« Nous devons regarder quel statut on peut confier à ces personnes qui fuient le territoire ukrainien dans des conditions extrêmement difficiles », a déclaré le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en arrivant à la réunion de Bruxelles avec ses homologues.

Il s'agit, précise-t-il, « d'abord » de les accueillir « le mieux possible en Pologne et dans les pays voisins, voir comment on peut les aider de façon humanitaire », et puis voir comment aussi, en Europe, « on peut leur apporter cette protection » prévue dans le cadre d'une directive de 2001, ajoute-t-il.

Le Français fait référence à un régime institué suite au conflit en ex-Yougoslavie, jamais utilisé. Il prévoit l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, et des mesures pour répartir entre pays de l'UE l'effort d'accueil. « La France mettra ce sujet à l'ordre du jour », assure M. Darmanin.

La Belgique y est favorable. « Il faut garantir une protection au niveau européen, a réagi le secrétaire d'État belge à l'asile et la migration, Sammy Mahdi. Nous sommes à un moment historique pour l'Union européenne, un moment où on doit prendre des décisions courageuses (...) Je proposerai d'activer cette directive aujourd'hui le plus vite possible », a-t-il dit.

« C'est le bon moment pour y recourir », abonde la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson, précisant qu'elle aussi, ferait une proposition allant en ce sens. « Cela peut être une option, je n'y suis pas opposé », commente le ministre suédois de l'Intégration et des migrations, Anders Ygeman.

Pour l'heure, les citoyens ukrainiens peuvent d'ores et déjà entrer dans l'UE sans visa pour une période de trois mois.

