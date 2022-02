Équateur: les familles des Equatoriens bloqués en Ukraine manifestent pour avoir de l'aide

reportage

En janvier dernier, l’Équateur a évacué son personnel consulaire d’Ukraine mais 1 500 équatoriens, dont de nombreux étudiants, sont restés et ont été surpris par l’offensive des forces armées russes

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Comme des centaines de milliers de personnes dans le pays, les Équatoriens présents en Ukraine tentent de fuir avec leurs propres moyens vers les frontières ouest de l’Ukraine. Inquiètes, leurs familles ont décidé de manifester pour exiger une aide de l’État plus efficace pour les faire rentrer au pays.

Et c’est bruyamment que les manifestants ont exigé des « actes et pas des paroles ». Écoutant les appels à l’aide envoyés par leurs enfants sur Whatsapp, les familles équatoriennes sont désespérées. « Il est seul. Il n’a plus d’argent, ni de nourriture, et doit marcher pour arriver à la frontière polonaise. C’est une marche de six heures dans le froid mais il doit se cacher la nuit car on les attaque pour les voler sur le chemin », raconte Ivonne Narvaez, inquiète pour son fils Ian Romero.

« La frontière vers la Pologne est totalement débordée »

Le fils de Leonel Espín était étudiant à Kharkiv depuis sept mois. Il a quitté la ville, victime d’intenses combats depuis le début de l’offensive russe et est arrivé difficilement à la frontière polonaise. « Nos enfants se sont débrouillés seuls. Ils ont dormi dans le train pour avoir une place et arriver à la frontière où devait les attendre du personnel diplomatique équatorien. Mais mon fils me dit qu’il n’y a personne », raconte son père.

Comme le reconnaît Pamela Cevallos, du service de Communication du ministère des Affaires étrangères, arriver à la frontière ne signifie pas la fin des problèmes. « La frontière vers la Pologne est totalement débordée. Il y a pratiquement 60 heures d’attente. Les autorités ukrainiennes donnent la priorité aux femmes et aux enfants et recrutent les hommes pour faire la guerre. Le problème c’est que de nombreux étudiants équatoriens ont utilisé une carte d’identité locale et c’est pour cela qu’ils ont été bloqués », explique-t-elle.

Selon le ministre des Affaires étrangères, 200 Équatoriens ont pu évacuer l’Ukraine mais pour les autres et leurs familles, l’attente continue.

