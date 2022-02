[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez nos informations en direct

L'ambassadeur ukrainien auprès des Nations Unies, Sergiy Kyslytsya, réagit pendant une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur une résolution concernant les actions de la Russie envers l'Ukraine, au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le 25 février 2022.

La présidence de l'Ukraine a indiqué dimanche 27 février avoir accepté des pourparlers avec la Russie lors du quatrième jour de l’offensive russe. Ces négociations, « sans conditions préalables », se dérouleront à la frontière avec la Biélorussie, près de Tchernobyl. La capitale Kiev semble résister et ralentir la progression russe. Une Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies aura lieu lundi 28 février.

Les points essentiels :

► L'Ukraine a confirmé des pourparlers avec la Russie à la frontière avec la Biélorussie, après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

► Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre « les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat », qui peut comprendre une composante nucléaire.

► Les combats continuent à Kiev, principalement sur ses abords. Selon Vitali Klitschko, le maire de Kiev, il n'y a pas de troupes russes dans la capitale, « mais nos militaires, nos forces de l'ordre et notre défense territoriale continuent de repérer et neutraliser des saboteurs ».

► Le dernier bilan provisoire de dimanche 27 février fait état de 352 civils tués, dont 14 enfants, et de 1 684 civils blessés, dont 116 enfants, selon le ministre ukrainien de la Santé. Le Commissaire européen craint plus de 7 millions de personnes déplacées par la guerre en Ukraine. Quelque 368 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations unies, qui indique que ce chiffre « continue à augmenter » : des cohortes de déplacés sont sur les routes de l'Ukraine vers les pays voisins, notamment la Pologne, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie ou la Roumanie.

► Plusieurs pays européens avec les États-Unis, le Canada et la Commission européenne ont annoncé l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire Swift ainsi que des sanctions ciblant les réserves en devises de la banque centrale de Russie. Depuis le début de l'offensive, plusieurs trains de sanctions ont déjà été décidés par les Occidentaux.

► L'Assemblée générale des Nations Unies est convoquée lundi 28 février en session extraordinaire d'urgence à la suite d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dimanche 27 février.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU).

00h35 : Le président brésilien Jair Bolsonaro a refusé de condamner le président russe Vladimir Poutine pour l'invasion de l'Ukraine, s'écartant de la position officielle de son gouvernement aux Nations unies, selon laquelle le Brésil reste neutre. Il a récemment ignoré les appels des États-Unis de pas rendre visite à Vladimir Poutine avant l'invasion et a provoqué la colère des alliés occidentaux en déclarant qu'il était « solidaire de la Russie ».

00h30 : L'Arabie saoudite a confirmé son attachement à l'alliance Opep+ avec la Russie, dimanche lors d'un entretien entre le prince héritier Mohammed ben Salmane et le président français Emmanuel Macron, a rapporté l'agence officielle Saudi Press Agency (SPA).

00h20 : Le Canada va fournir pour 17,6 millions d'euros d'équipement militaire de protection à l'armée ukrainienne, a annoncé la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, disant en avoir reçu la demande « directement » de la vice-Première ministre ukrainienne, Olha Stefanishyna. « Je veux être bien claire : nous avons l'intention d'en faire plus », a insisté la cheffe de la diplomatie canadienne, quelques heures après que son gouvernement a fermé son espace aérien aux appareils russes.

00h10 : Vladimir Poutine a demandé à ses généraux de mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire de l'armée russe. Pour le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre et professeur à Sciences-Po, les conséquences de cette décision pourraient être majeures.

Après la mise en alerte, vous avez le feu nucléaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sous-marins russes sont remontés à la surface de manière à pouvoir lancer leurs missiles nucléaires. Général Vincent Desportes

00h05 : Le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait introduire mardi un projet de loi visant à lutter contre la criminalité économique et l'« argent sale », avec dans son collimateur des oligarques russes proches du Kremlin.

00h01 : BP abandonne sa participation dans le géant pétrolier russe Rosneft, mettant fin à 30 ans d'activité en Russie. La cession de cette participation de 19,75% entraînera des coûts pouvant atteindre 22,4 milliards d'euros, a indiqué la société britannique.

Cette décision représente une sortie spectaculaire pour BP, le plus important investisseur étranger en Russie, et met l'accent sur d'autres entreprises occidentales ayant des activités dans le pays, dont TotalEnergies et le britannique Shell.

