Guerre en Ukraine: l’étau de l'armée russe se resserre sur Kiev

Un cinquième jour de guerre commence en Ukraine, où le siège de Kiev par les forces russes se poursuit. Des milliers d’habitants continuent de partir, en voiture ou en train, tandis qu’ils sont également des centaines à arriver. Les premiers veulent fuir les combats, les seconds se battre contre l’ennemi.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Tous les soirs, la gare centrale de Kiev prend une allure d’arche de Noé. Car désormais, il est interdit de marcher dans la rue, sous peine de risquer d’être abattu par les soldats.

Alors la nuit, ceux qui attendent impatiemment le grand départ vers l’ouest, comme ceux qui ont décidé de rentrer à la capitale, dorment entassés dans la salle de consignes. Comme Denis, 32 ans, originaire de Kherson, monté à Kiev avec une idée en tête. « Je suis allé voir les policiers et ils m’ont dit que jusqu'à lundi, c’est le couvre-feu, et qu’après, je pourrai aller au centre de recrutement, raconte-t-il. Après le centre de recrutement, je veux rejoindre la Défense territoriale, je veux prendre les armes et défendre mon pays. »

Sept millions de déplacés prévus

En deux jours, le ministère de la Défense a ainsi recruté près de 100 000 volontaires, dans la Défense territoriale et l’armée. Ivan, 45 ans, employé d’usine à Shchastya dans le Donbass, vient d’arriver à la gare, alors que la ville est quasiment aux mains des Russes. « Quand les tirs ont commencé, on a couru à l’abri anti-aérien. Puis, il y a eu des évacuations et nous sommes allés à la gare pour rejoindre Kiev en train. 80% de la ville est détruite, il n’y a plus de lumière, d’électricité, de gaz, il n’y a plus rien pour vivre. La centrale électrique où je travaille est également totalement détruite. Dans un premier temps, je vais rester chez mon fils aîné, ici, à Kiev. Après, on va devoir changer de vie, chercher du travail… C’est comme un nouveau monde. »

Mais finalement, ce weekend, c’est toute l’Ukraine qui a basculé dans une nouvelle réalité. Celle d’une ville de quatre millions d’habitants, où l’on passe désormais la nuit dans des bunkers, où dans les caves d’habitations. Selon des estimations de la Commission européenne, ce sont sept millions d’Ukrainiens qui pourraient devenir des déplacés à cause du conflit.

