Quand les Ukrainiens lancent des appels à leurs proches en Russie et en Biélorussie

En Ukraine, la société civile se mobilise pour tenter d’arrêter la guerre et aussi persuader la Biélorussie de ne pas y prendre part. Acteurs, chanteurs, musiciens, personnalité en vue ou simple citoyen ayant des liens avec la Russie ou la Biélorussie, s’adressent à leurs proches de l’autre côté de la frontière. Reportage à Dnipro, la grande ville industrielle à majorité russophone de l’Est de l’Ukraine.

De nos envoyés spéciaux à Dnipro, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Sur Telegram, une famille de Dnipro lance un appel à son cousin haut gradé biélorusse. « Ta mère habite ici. Comment pourras-tu nous regarder dans les yeux ? Ne laissez pas ce bain de sang se produire ! Vous pouvez avoir une influence, c’est en votre pouvoir. Peut-être qu’on ne vous dit rien ou vous faites semblant de ne pas savoir, mais c’est effrayant ce qui se passe ici. On est en enfer. »

Pour Oleg, qui vient apporter des vivres pour les bataillons de volontaires, parler à sa famille en Russie est peine perdue. « Ma femme a appelé nos connaissances en Russie, mais il y a un tel lavage de cerveau qu’il vaut mieux mettre un trait sur nos relations. Ils disent que leurs gars nous protègent des États-Unis. C’est tout simplement du lavage de cerveau ! », estime-t-il.

Marina qui a une sœur en Russie sent à l’inverse une inflexion. « Ils sont sous le choc face à ce qui se passe, parce que leurs médias disent des choses horribles, que nous sommes les agresseurs, que nous les attaquons, assure-t-elle. Mais elle me dit qu’elle a changé de point de vue et qu’elle comprend que c’est la Russie qui nous fait la guerre. »

Face au silence russe, les autorités ukrainiennes ont aussi créé un site Internet et une ligne d’appel d’urgence pour les mères et proches de soldats russes.

