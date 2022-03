[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Zelensky veut exclure la Russie de «tous les ports» et «aéroports» du monde

Le président ukrainien Zelensky dans une adresse à la nation après le premier tour de négociations avec la Russie, le 28 mars 2022. © Capture d'écran Facebook Володимир Зеленський

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Sixième jour de l'invasion russe en Ukraine. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté en Biélorussie lundi 28 février. Un second tour de pourparlers est envisagé par les deux parties. Convoquée en session extraordinaire d'urgence, l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte à New York. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à interdire la Russie de « tous les ports » et « aéroports du monde ».