Guerre en Ukraine: l'oligarque Mikhail Fridman se refuse à tout commentaire sur Poutine

L'oligarque Mikhail Fridman à Moscou le 17 septembre 2019. AP - Pavel Golovkin

Mikhail Fridman, l’un des premiers milliardaires russes à s’exprimer contre l’invasion en Ukraine reste silencieux sur Vladimir Poutine. L’oligarque dirige la société LetterOne et a fondé Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie. Il est considéré comme le 11ème homme le plus riche du Royaume-Uni.