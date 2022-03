Guerre en Ukraine: les volontaires se préparent à l'affrontement dans le nord de Kiev

Au matin du sixième jour de guerre, l’Ukraine fait encore l’objet de bombardements massifs, qui ont touché la nuit dernière la périphérie de Kiev tout comme Kharkiv, seconde métropole du pays, où lundi, un bombardement russe aux armes à sous-munitions sur des zones résidentielles a fait 11 victimes civiles dans la population. Au nord de Kiev, dans le quartier d’Obolon, les volontaires de la Défense territoriale se préparent à la bataille.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Obolon, une banlieue résidentielle de Kiev, est le premier quartier de la capitale qui a été touché par des combats vendredi. Un peu plus au nord, à Boutcha et Irpin, se déroulent de féroces batailles de chars, lors desquelles les Russes ont connu des pertes matérielles et humaines importantes. À la limite de ce quartier commercial, prisé par la population, des hommes au brassard jaune, signe d’appartenance à la Défense territoriale, creusent des tranchées et installent des mitrailleuses lourdes, pour affronter les prochaines incursions.

Dans le quartier d'Obolon, la Défense territoriale creuse des tranchées et érigé des fortifications pour protéger la ville par plusieurs lignes de défense (3) pic.twitter.com/aTnlMdQD5n — Stéphane Siohan (@stefsiohan) February 28, 2022

Leur commandant est Andreï Bakhtov, 56 ans, un ancien lieutenant-colonel de la police : « Si l’ennemi arrive à forcer notre ligne de défense, il y aura derrière une autre ligne, et ainsi de suite. Nous sommes ici pour leur infliger le maximum de dégâts et ne pas les laisser passer. Je veux que nous préservions l’Ukraine, avec nos traditions, nos lois et les valeurs européennes. Nous ne voulons pas voir l’agresseur russe ici, nous ne voulons pas voir l’histoire se répéter. Et la majorité des Ukrainiens se soulève afin d’éviter une nouvelle occupation de la Russie sur nos terres. »

Presque trop de volontaires

En l’espace de 48 heures, plus de 100 000 Ukrainiens se sont portés volontaires, pour prendre les armes au côté de l’armée. Il y en a tellement que les centres de recrutement n’arrivent pas à en absorber le nombre. Si l’armée vient à s’effondrer sous les coups de boutoirs de l’avance russe, ces volontaires livreront alors une guerre de partisans dans les rues de la ville qu’ils connaissent si bien.

