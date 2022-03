Russie-Ukraine: désinformation, propagande, et guerres d'influence, l'autre champ de bataille

Des groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux. Mais les grandes entreprises américaines et européennes du web ont décidé de passer à la contre-offensive afin d’expurger de leurs plateformes, cette avalanche de fausses informations.

Les grands réseaux sociaux ont pris des mesures pour restreindre la diffusion des messages des médias publics russes et toute forme de propagande émanant de groupes d’influenceurs en ligne pro-Poutine. Meta, la maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp a annoncé ainsi avoir démantelé une opération de désinformation prorusse de grande envergure, qui utilisait de faux comptes Facebook pour tenter de diffuser massivement des articles anti-Ukraine.

Les géants de la tech mobilisés pour faire face à la propagande russe

La firme indique avoir mis en place un centre d'opérations spéciales composé « d'experts », notamment avec des locuteurs natifs russes et ukrainiens, pour surveiller sa plateforme en temps réel. Mais les actions pour contraindre les trolls de Poutine à stopper leur guerre d’influence ne s’arrêtent pas seulement aux pages Facebook. La fonction « média à vue unique » a également été activée sur WhatsApp afin de permettre aux utilisateurs de la messagerie cryptée d'envoyer des photos ou des vidéos depuis l’Ukraine qui disparaissent après la consultation confidentielle de leurs destinataires. Par ailleurs, la fonction « messages éphémères » de WhatsApp est activé par défaut pour les abonnés ukrainiens, les nouvelles discussions seront alors effacées automatiquement après 24 heures.

Dans son billet de blog, Meta a précisé qu'elle empêchait les médias étatiques russes de faire de la publicité et de gagner de l'argent sur l’ensemble de sa plateforme. Twitter annonce l’interruption des publicités en ligne pro-russes diffusées en Europe et annonce que sa plateforme renforce sa modération et le contrôle des tweets de propagande. Google sur sa plateforme vidéo YouTube a bloqué la chaîne Sputnik en russe et le géant du Web ne permet plus de télécharger l'application Russia Today sur les mobiles. La firme a aussi désactivé certaines données de géolocalisation sur Google Maps en Ukraine pour protéger les déplacements de la population, et accessoirement les mouvements des troupes ukrainiennes dans le pays.

Cette guerre de l’information et des images par réseaux interposés se propage aussi sur le continent africain, comme l’indique Franck Kié, commissaire général du Cyber Africa Forum à Abidjan en Côte d’Ivoire. « Ces événements intéressent d’autant plus l’Afrique que les réseaux sociaux diffusent ces derniers jours et ces dernières heures les témoignages de ressortissants de pays africains qui essayaient de quitter l’Ukraine étaient bloqués à la frontière de la Pologne. Ces nouvelles ont suscité une vague d’indignation de la part des internautes africains. Car rappelons qu’aujourd’hui nous vivons dans un monde interconnecté et ce qui se passe en Europe a forcément des répercussions sur le continent notamment au Mali, au Burkina Faso, en Guinée ou encore en Centrafrique, des pays qui se sont récemment plus rapprochés de la Russie que de leurs partenaires occidentaux traditionnels. Et on constate qu’une sphère d’influence russe se met en place sur le continent, y compris dans des activités du numérique qui retiennent ainsi l’attention des internautes sur la situation actuelle de l’Ukraine. »

“On n’est pas autorisé, toute personne noire, à entrer par la barrière. Seuls les Ukrainiens sont autorisés”. Les expatriés africains en Ukraine qui tentent de fuir la guerre dénoncent le traitement qui leur est réservé. #AfricansinUkraine pic.twitter.com/B5WVwQmFnG — AJ+ français (@ajplusfrancais) February 27, 2022

La Russie aussi

D'un côté les médias de propagande russes ont été interdits par l'Union Européenne, de l'autre, les plateformes de Twitter à Facebook en passant par Google ont été muselés par Moscou. Mais une autre guerre numérique se répand en Europe, celle d’une cyberattaque contre les infrastructures télécoms. Et elle a déjà commencé ! Une heure après le discours de Vladimir Poutine annonçant l’offensive terrestre sur l’Ukraine, le réseau satellitaire ViaSat, couvrant notamment l’Europe, dont l’Ukraine et assurant la connexion internet pour des dizaines de milliers de personnes, a été la première victime de cette guerre des réseaux, qui vient tout juste de débuter.

