[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez nos dernières informations en direct

Septième jour de l'invasion russe en Ukraine. En visioconférence avec le Parlement européen, Volodymyr Zelensky a demandé à l'Union européenne de ne pas « laisser tomber » l'Ukraine, alors que le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé par les Russes. Plusieurs villes sont encerclées, un convoi militaire de 60 km de long s'approche de Kiev.

► Plusieurs villes d'Ukraine ont été bombardées mardi 1er mars. Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson et Marioupol sont encerclées par les forces russes, d'après la présidence ukrainienne. Un convoi militaire de 60 km de long s'approche de Kiev. Il serait cependant à l'arrêt à une trentaine de kilomètres de la capitale ukrainienne, selon les renseignements américains. La ville de Volvonakha, dans le Donetsk, a également été lourdement bombardée.

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un discours très applaudi par les eurodéputés réunis à Bruxelles en séance extraordinaire, a demandé aux Européens de « prouver qu'ils sont avec l'Ukraine ». « Nous nous battons pour notre survie [...] mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l'Europe [...] Donc, prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens », a-t-il insisté.

► Plus de 660 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations unies, un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays.

►Les Vingt-Sept se sont mis d'accord pour interdire la diffusion de Russia Today et Sputnik dans l'UE. La Banque mondiale prépare aussi une aide trois milliards de dollars pour l'Ukraine.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h23 : Le géant pétrolier américain ExxonMobil annonce qu'il se retire progressivement d'un important champ pétrolier en Russie dont il est l'opérateur au nom d'un consortium comprenant des entreprises russes, indienne et japonaise, le projet Sakhalin-1. « En réponse aux événements récents, nous entamons le processus d'arrêt des activités et prenons des mesures pour sortir progressivement » de ce champ d'exploitation, détaille le groupe dans un communiqué en soulignant qu'il n'investira plus dans de nouveaux projets en Russie.

00h04 : La cheffe de l'opposition biélorusse, réfugiée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa, a annoncé dans la nuit lancer une « mobilisation anti-guerre » en Biélorussie : « Il faut qu'on cesse de regarder les Biélorusses comme des agresseurs », a-t-elle déclaré sur la messagerie Telegram, en appelant les militaires biélorusses soit à « refuser de participer à la guerre, soit à aller aussitôt du côté des Ukrainiens. »

