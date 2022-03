Guerre en Ukraine: quelles conséquences sur le transport maritime?

Quelles conséquences de cette guerre sur le transport maritime ? Les problèmes d'approvisionnement que cela pourrait poser inquiètent. La Russie et l'Ukraine sont d'importants exportateurs, notamment de matières premières. De plus en plus d'armateurs rompent leurs liens avec la Russie. Les tensions sur la chaîne logistique étaient déjà là avec la crise sanitaire, elles pourraient s'amplifier.

La Russie rencontre déjà des pénuries de pièces détachées pour sa production automobile et aéronautique. Mais les répercussions iront dans les deux sens. Par exemple, avec l'exportation des céréales ukrainiennes et russes à destination du marché africain qui peut en souffrir.

Les trois premiers armateurs mondiaux, l'italo-suisse MSC, le danois Maersk et le français CMA CGM, et d'autres, ont annoncé mardi qu'ils suspendaient leur desserte des ports russes. Sont essentiellement concernés Saint-Pétersbourg sur la mer Baltique, Novorossiïsk sur la mer Noire et Vladivostok dans le Pacifique.

« La Russie est un marché assez important, que tout le monde envie, note Paul Tourret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime (Isemar). Mais, avec seulement 0,9% des escales de porte-conteneurs en 2020, la part du pays dans la grande ronde commerciale sur les océans du globe reste relativement en retrait par rapport à sa taille », nuance-t-il.

Des sanctions qui vont isoler Moscou

Les grands armateurs européens comme le danois Maersk ou le français CMA CGM vont arrêter de desservir les ports russes sauf pour la nourriture et les médicaments. Des sanctions qui vont un peu plus isoler Moscou.

« On voit bien par l’histoire l’effet sur l’économie iranienne ou sur l’économie cubaine, explique Yann Allix directeur du laboratoire Sefacil, spécialiste du monde maritime et portuaire. Quand on isole des économies, des flux maritimes et des chaînes de valeurs internationales, évidemment, on les met en autarcie et il n’y a aucune économie aujourd’hui qui est capable de fonctionner en autarcie totale - la Chine la première, qui est très dépendante des flux russes. C’est un peu une manière d’asphyxier le pays. De ne plus avoir de connectivité maritime, cela aura aussi un effet très important que le président Poutine va certainement devoir évaluer. »

S'ajoutent à cela une augmentation des assurances pour les bateaux s'aventurant encore le long des côtes russes - a fortiori dans le nord de la mer Noire, touchée par le conflit - et les incertitudes quant au sort réservé en Occident aux bateaux russes. Conséquence du retrait subit des grands armateurs : une certaine désorganisation, puisque la routine de leurs rotations a été perturbée. Certains opérateurs craignent du coup un engorgement plus important de certains ports, notamment en Europe du Nord.

Les conséquences en cascade perturberont le fret maritime européen. Près de 15% des marins sur les portes conteneurs sont russes et ukrainiens. Les armateurs français réclament d'ailleurs la fourniture d’un logement et de visas à ces marins bloqués.

