Guerre en Ukraine: Ukrainiens juifs ou non juifs, Israël fait le tri

Vladimir Poutine, le 23 janvier 2020 à Yad Vashem. Abir Sultan/Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 250 Ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays ont rejoint, ces derniers jours, l’Etat hébreu pour y trouver refuge. Seulement voilà, une fois arrivés à l’aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv, seuls les juifs ont été autorisés à entrer dans le pays. Les autres, ont été refoulés. Colère de l’ambassade d’Ukraine, qui a vivement critiqué les responsables israéliens. L'Autorité de la population et de l'immigration israélienne a depuis modifié les conditions d’entrer sur le territoire. Mais elle soumet ces réfugiés ukrainiens non juifs à des conditions strictes.