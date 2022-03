À Paris, la solidarité des étudiants face aux ombres de la guerre en Ukraine

Reportage

Au cœur de Paris, des étudiants organisent une collecte de dons pour tenter d’approvisionner et de soutenir l’Ukraine. Des nuits blanches de stress et un travail acharné pour tenter d’agir à son échelle, au rythme du ballet incessant des camions et de scènes parfois déchirantes.

Des centaines de sacs-poubelle remplis de vêtements qui montent jusqu’au plafond d’une salle de classe, dans le centre de Paris, le lundi 28 février. Des matelas, des médicaments, des couvertures complètent la montagne. Cette accumulation de dons est le résultat de la collecte des deux jours précédents dans l’aumônerie ukrainienne du Saint-Esprit de Saint-Germain-en-Laye. « On a récupéré les stocks de l’église. Ils ont livré ça hier, parce qu’ils n’avaient plus la place. On attend les bénévoles pour qu’ils nous aident à tout trier par catégorie, pour savoir ce qu’il faut envoyer », explique Olha Gulei, étudiante ukrainienne, d’un français teinté d’un accent de l’Est.

Vingt-quatre heures plus tard, le camion partira, direction la Pologne, puis l'Ukraine. À son bord, des centaines de kilos de produits divers, un chauffeur et un grand-père ukrainien sous les yeux de sa fille qui s'en va tenter de mettre ses petits-enfants à l'abri et combattre au front.

Répondre à l’appel

Lorsque l'organisation scoute nationale Plast d'Ukraine a lancé un appel pour participer à une collecte de dons à destination de son pays, Olha, 24 ans et étudiante au Learning Planet Institute (ex-Centre de recherche interdisciplinaire), n’a pas hésité, raconte-t-elle le lundi : « Je veux aider le plus possible, sinon j’ai peur d’être inutile. Les Ukrainiens à l’étranger, les personnes extérieures à l’Ukraine ont l’opportunité de faire des dons, d’aider les personnes qui sont là-bas, il faut le faire. » Très vite, elle porte le vêtement traditionnel ukrainien hérité de sa famille, pour se sentir connectée à son pays d’origine.

Depuis le début de la guerre, dans la vaste salle commune du Learning Planet Institute, la jeune femme organise, sur un coin de table et entourée d'amis et de bénévoles, la collecte de plus centaines de kilos de dons qui affluent de plusieurs lieux de l'Île-de-France. Sans compter ses heures, elle alterne entre les interviews avec des journalistes pour diffuser l'initiative, les appels des bénévoles, la gestion des stocks, et reste en contact avec ses amis de Lviv qui, pour certains, diffusent les médicaments qu’elle aide à envoyer en Ukraine.

Olha interviewée par une journaliste du média français Brut. Elle porte le vêtement traditionnel de sa famille. © Léopold Picot

« Ma vie personnelle s’achève ici, elle continue pour mon pays. Les personnes en Ukraine qui sont très fortes, je suis fière de faire partie de ce pays et je veux faire ma part », soutient-elle. Liz Ruvalcaba, 29 ans et étudiante américaine d’origine mexicaine, interrompt la discussion en posant fermement des fruits devant Olha, d'un air espiègle. « Madame Olha travaille beaucoup, mais elle ne mange pas, elle ne dort pas… Elle est tellement dévouée qu’elle oublie de prendre soin de sa santé. C’est une femme forte, très intelligente, elle peut tout faire, mais on ne veut pas la laisser faire tout toute seule », soupire la jeune femme.

Une solidarité forte entre les étudiants

Très rapidement, autour d’Olha et ses camarades ukrainiens, une solidarité s’est formée pour tenter de les soutenir et les accompagner dans leur initiative. Pour la plupart âgés d'une vingtaine d'années, les bénévoles sont confrontés à des scènes dures. Beaucoup de personnes d'origine ukrainienne sont au bord des larmes et la guerre a soudain l'air plus concrète pour tous.

Parfois, Olha craque, comme lorsqu'elle évoque sa famille : « On livre des médicaments, des couvertures, parce qu’il n’y a rien là-bas, et c’est très triste, j'ai ma famille là-bas, mes amis… Leurs vies sont détruites, des gens meurent. J’ai beaucoup de personnes que je connais, qui ont rejoint l’armée pour défendre les villes. » Dans ces moments, très vite, ses amis ou des bénévoles l’entourent.

Non loin de là, une discrète jeune femme tapote sur son ordinateur. Zahra – elle n'a pas voulu donner son nom –est sri-lankaise et s'est inscrite dans les plannings de la collecte en début de semaine. Elle est aussi étudiante au Learning Planet Institute. Elle connaît la guerre, elle l’a vécue de son pays. « Ce n’est hélas pas quelque chose de nouveau pour moi.… Je ne parle pas français, parfois je ne comprends pas tout ce qu’il se passe, mais j’essaie de faire mon possible, car je sais que la guerre est injuste. »

Olha (à gauche) et son amie Liz, après la fermeture du camion qu'elles viennent d'aider à remplir. © Léopold Picot

Liz aussi s'est vite investie auprès de Olha, pour la soutenir. Elle a bien conscience d'être loin de comprendre toutes les implications du conflit pour son amie, elle qui ne s'est jamais sentie patriote pour les États-Unis, mais elle essaie autant que possible d'être là. « Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester les bras ballants, regarder cette pauvre fille se laisser détruire au travail. J'essaie de la délester de petites choses, comme l’organisation des bénévoles, c’est un des rares trucs que j’ai pu lui soutirer, et j’insiste sur le terme "soutirer". Elle est tellement obnubilée par l’organisation humanitaire qu’elle oublie ses besoins primaires », dénonce-t-elle, son regard perçant et direct dirigé vers son amie. La jeune bénévole fustige le « social activism », le principe selon lequel on peut être militant sur les réseaux sociaux. « Mon premier réflexe, ça a été d’envoyer un message à Olha, pour lui envoyer mes prières. Mais c’était stupide, il fallait que je sois là. Face à une telle détresse, les gens doivent agir : dénoncer sur les réseaux sociaux, ce n’est que du vent. »

Les rotations incessantes des camions

Le lendemain, mardi 1er mars, les couvertures, médicaments sont triés, pour certains étiquetés et traduits en ukrainien. Une chaîne humaine se forme pour charger le camion qui vient d'arriver. Déjà trois autres sont partis en direction de la Pologne ou de l'Ukraine, selon les besoins, selon les possibilités. Mais le camion, pourtant chargé, ne quitte pas la petite cour directement. Olha prévient : « Un homme d'origine ukrainienne va partir combattre l'armée russe. Le camion l'attend. » En attendant, Olha parle avec des journalistes. « L'aide humanitaire est une toute petite partie de toutes les choses qu'on peut faire pour l'Ukraine. Il faut demander des changements à l'échelle globale, il faut que les gouvernements aident l'Ukraine. Ils ont le pouvoir de faire changer les choses et je ne comprends pas pourquoi ils sont effrayés. » Soudain, un silence respectueux s’installe. Des bénévoles sortent dans la cour, curieux.

Une jeune femme dit au revoir à son père, qui part combattre en Ukraine, le 1er mars 2022. © Léopold Picot

Un homme non loin de la retraite, crâne chauve et regard d’aigle, l’air droit dans sa doudoune, arrive aux côtés d’une jeune femme blonde, dans un manteau violet. Olha les accueillent, échangent quelques mots avec eux, en ukrainien. Malgré les pleurs, la fille traduit les paroles de son père : « Mon papa vit en France depuis trois ans. Il est étranger. Il a travaillé ici pour gagner de l’argent, et il part s’occuper de mes enfants, en danger là-bas. J’espère que le président Macron va nous aider, comme tous les Ukrainiens [...] Il ne faut pas écouter Poutine. S’il prend l’Ukraine, il risque de prendre tout le monde. » Son père, impassible, attend la fin de la traduction. Puis, il scande d’une voix forte : « Putin khuylo ! Putin khuylo ! Putin khuylo ! », une insulte anti-Poutine reprise par plusieurs individus de l’assemblée, entre rires et larmes.

Le discours du grand-père ukrainien et de sa fille, avant son départ pour l'Ukraine

Le discours du grand-père ukrainien et de sa fille, avant son départ pour l'Ukraine Léopold Picot

Sans perdre de temps, le grand-père dit au revoir à sa fille, monte dans le camion, qui démarre aussitôt. Le regard dans le vide, la jeune femme suit le véhicule jusqu’à la sortie de la cour, puis le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’angle de la rue. Après l’émotion, les bénévoles se ressaisissent. Il y aura encore des camions à charger le lendemain. Olha et ses camarades insistent : elles ne s'arrêteront pas. Tant qu'il y aura la guerre, que l'aide humanitaire sera nécessaire et affluera, elles continueront à organiser la collecte.

