[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez nos dernières informations en direct

Huitième jour de l'invasion russe en Ukraine. Des frappes russes ont touché plusieurs villes dont Kharkiv, Zytomyr et Kiev, mercredi. La Russie a annoncé avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Kherson. De nouveaux pourparlers sont prévus jeudi 3 mars alors que l'ONU a voté la résolution condamnant l'offensive en cours. Le président français lors d'une intervention télévisée a apporté son soutien fraternel au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

► La Russie accentue ses bombardements sur les villes portuaires, mais aussi sur les territoires plus à l'ouest près de la frontière polonaise.

► Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé à 20h (heure française). Il a apporté son soutien à son homologue ukrainien et a dénoncé une guerre « nourrie d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe ».

►L’Assemblée générale des Nations unies a adopté à une large majorité une résolution condamnant l’agression russe en Ukraine.

► Plus de 874 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon un nouveau bilan des Nations unies, un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Aux frontières de l'Ukraine, ils sont des milliers à attendre de pouvoir traverser vers les pays voisins.

► De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sont prévus jeudi 3 mars.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse désormais la radio publique ukrainienne en direct (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

00h36 : Un petit groupe de manifestants ukrainiens et russes opposés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a demandé au gouvernement de Panama la fermeture du Canal aux navires russes. Le Canal de Panama est déclaré neutre et sa fermeture éventuelle aux embarcations russes aurait surtout une portée symbolique en raison du petit nombre de vaisseaux de cette nation qui transitent par la voie interocéanique de 77 km de long.

00h02 : Le géant de la musique en streaming Spotify annonce la fermeture de ses bureaux en Russie et le retrait des contenus sponsorisés par l'État russe de son site. Cette décision est une réponse à « l'attaque non provoquée contre l'Ukraine », a expliqué Spotify dans un communiqué. « Nous avons fermé nos bureaux en Russie jusqu'à nouvel ordre », a annoncé l'entreprise basée à Stockholm et cotée à New York.

