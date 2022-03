À la Une: la guerre en Ukraine touche les Balkans

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Partout dans les Balkans, des rassemblements et actes de soutien au peuple ukrainien s’organisent depuis le début de l’invasion russe. Plusieurs pays ont déjà accueilli leurs premiers réfugiés et se préparent à en recevoir davantage. En Moldavie, pays frontalier de l’Ukraine, les habitants se plient en quatre pour venir en aide aux dizaines de milliers de personnes qui traversent la douane, la plupart des femmes et des enfants. Beaucoup de Moldaves redoutent une invasion russe. Moscou contrôle déjà la république sécessionniste de Transnistrie et revendique la « fédéralisation » du petit pays toujours tenu en marge de l’Union européenne.

Le Kosovo et la Serbie choisissent leur camp

Inquiet lui aussi, le Kosovo veut rejoindre l’Otan. Pristina presse les États-Unis de renforcer leur présence militaire sur son territoire et met en garde la communauté internationale contre un possible « effet domino » de la menace russe, qui pourrait déboucher sur « une invasion du Kosovo sur le modèle ukrainien ». Actuellement, l’indépendance du pays est reconnue par plus d’une centaine de pays, à l'exception de la Russie et de la Serbie.

Seul État de la région qui refuse encore de sanctionner Moscou, la Serbie avance à reculons. Lors de l’Assemblée des Nations unies le 2 mars 2022, le président serbe Aleksandar Vučić a condamné l’agression russe du bout de la langue, sans toutefois voter la moindre sanction. Sa position pousse de plus en plus de personnalités serbes à réagir : ce numéro de funambule entre Moscou et Bruxelles peut-il encore durer, alors que les bombes russes pleuvent sur l’Ukraine ? À Belgrade, une grande partie de la presse s’est alignée sur Moscou, n’hésitant pas à servir la propagande du Kremlin. Selon les tabloïds et les chaînes de télévision proches du régime, la Russie ne fait que répondre aux « menaces » de l’Ukraine et de l’Otan.

Inquiétudes et tensions

Les conséquences des sanctions européennes prises à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie se font d’ores et déjà sentir. En faillite, la banque russe Sberbank devrait bientôt disparaître des Balkans : le 1er mars, la Croatie a annoncé la reprise de la filiale croate par la banque postale HPB, détenue par l’État. Des procédures similaires sont en cours en Slovénie, dans les deux entités de Bosnie-Herzégovine et en Serbie.

La Grèce s’inquiète pour sa minorité en Ukraine. Elle dénonce le meurtre de plusieurs civils grecs dans les bombardements autour de Marioupol et demande des comptes à Moscou. Plus de 100 000 Grecs habitent toujours sur les rives de la mer d’Azov, au sud-est de l’Ukraine.

De son côté, le gouvernement bulgare a décidé de congédier son ministre de la Défense, Stefan Ianev, qui refusait d’employer le terme de guerre à propos de l’Ukraine. Son départ en dit long sur le conflit entre russophiles et atlantistes qui divise de longue date la Bulgarie.

En Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine ravive des souvenirs

Alors que Sarajevo célébrait les 30 ans de son indépendance le 1er mars, le bombardement de la capitale ukrainienne par l’armée russe a choqué les esprits, réveillant de douloureux souvenirs dans la ville, assiégée durant près de quatre ans, jusqu'à la fin de l’hiver 1996. Dans les supermarchés, les rayons d’huile et de farine se sont vidés. Le Premier ministre de la Fédération a pourtant publiquement affirmé ce week-end que le pays avait des stocks suffisants, mais les habitants peinent à y croire.

À Banja Luka, la capitale de l’entité serbe, personne ne veut se résoudre au retour de la guerre. Le conflit en Ukraine encourage toujours plus de jeunes à l'exil occidental. D'autant que le membre serbe de la présidence tripartite du pays refuse de statuer sur l’Ukraine et de voter des sanctions contre la Russie, faisant craindre un peu plus la désintégration de la Bosnie-Herzégovine.

