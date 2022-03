Combats à la centrale nucléaire de Zaporijjia: le droit international bafoué

Zaporizhzhya NPP via REUTERS - Zaporizhzhya NPP

Des combats ont eu lieu dans la nuit du 3 au 4 mars sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, au centre de l’Ukraine. Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment annexe à un réacteur, mais sans mettre en péril les installations nucléaires.

Ses six réacteurs en font la plus grande centrale nucléaire européenne. Située sur le Dniepr en amont de Kiev, Zaporijjia a été le théâtre de combats la nuit dernière. Au cours des échanges de tirs, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment dédié à la formation.

Situé à plusieurs centaines de mètres du seul réacteur en fonctionnement actuellement, il a été maîtrisé sans conséquences radioactives. « Les relevés de radioactivité sont normaux », a assuré Rafael Grossi, le directeur-générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans une conférence de presse organisée en urgence quelques heures plus tard. « D’après ce que nous comprenons, c’est un projectile russe qui est à l’origine de l’incendie, même si nous ne savons pas de quel type il s’agit ».

« Il s’agit probablement d’un dommage collatéral consécutif à une opération qui visait à prendre le contrôle du site », estime Benjamin Hautecouverture de Fondation pour la recherche stratégique. En effet, une grande part de l’électricité produite en Ukraine provient de la centrale de Zaporijjia, elle revêt donc un intérêt stratégique majeur pour l’assaillant russe.

Contraire au droit international

Même si le site est aujourd’hui contrôlé par l’armée russe, la centrale est aujourd’hui toujours opérée par ses équipes ukrainiennes habituelles. Cette attaque contrevient néanmoins à de nombreux principes et accords internationaux, avec au premier rang les « 7 piliers » que doivent respecter les États membres de l’AIEA, dont font partie la Russie et l’Ukraine. Le premier de ces commandements est de garantir en toute occasion l’intégrité physique des installations nucléaires civiles. « Ce pilier n’a pas été respecté », a regretté Rafael Grossi. « Nous avons eu de la chance qu’il n’y ait pas eu de rejets radioactifs et que l’intégrité des réacteurs n’ait pas été compromise », a poursuivi le patron de l’AIEA.

À la suite de cette opération, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d’avoir recours à la « terreur nucléaire », appelant ensuite à « un renforcement immédiat de sanctions contre l’État terroriste nucléaire ». Le choix de ces termes « n’est pas anodin », note Benjamin Hautecouverture. « La Russie elle-même est à l’origine d’une convention internationale dans le cadre des Nations unies contre le terrorisme nucléaire. Il se trouve donc qu’elle pourrait s’être rendue coupable d’une infraction dont elle aurait à rendre compte. Cela ferait d’elle un acteur terroriste au sens de cette convention ».

C’est dans ce contexte que le Royaume-Uni a demandé la tenue en urgence d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU afin d’étudier les conséquences de cette attaque sur la centrale.

Médiation de l’AIEA

Face à une situation qu’il qualifie de précaire, Rafael Grossi a proposé ses services aux acteurs ukrainiens et russes pour une médiation : « L’AIEA est une organisation internationale et nous avons un mandat clair pour garantir la sûreté et la sécurité ». Le patron de l’agence a donc indiqué qu’il était prêt à se rendre lui-même à Tchernobyl afin de s’assurer que les sept piliers qu’il mentionnait soient garantis.

« C’est une initiative politique excessivement responsable et intelligente », commente Benjamin Hautecouverture. « Y aller en personne permettra de donner plus de poids à ce principe fondateur de respect de l’intégrité des installations nucléaires civiles. Il souhaite ainsi obtenir un accord des parties belligérantes, de la même manière qu’on peut avoir un accord pour des corridors humanitaires par exemple », poursuit le chercheur.

