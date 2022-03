[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: des flammes dans la centrale nucléaire de Zaporijjia

Article mis à jour régulièrement, cliquez sur ce lien pour rafraîchir

► La Russie a augmenté ses frappes sur les villes ukrainiennes. L'une a fait 33 morts à Tcherniguiv dans le nord du pays. Les Russes ont pris le contrôle de Kherson, ville de 290 000 habitants proche de la Crimée. Plus à l'est, à Marioupol, le maire accuse la Russie de vouloir assiéger la ville.

► Un million de réfugiés ont déjà fui les combats, selon un nouveau bilan des Nations unies. Aux frontières de l'Ukraine, ils sont des milliers à attendre de pouvoir traverser vers les pays voisins.

► De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie ont eu lieu dans la région biélorusse de Brest, à Belovejskaïa Poucha. Les deux parties se sont entendues sur la mise en place de couloirs humanitaires.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse désormais la radio publique ukrainienne en direct (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

1h03 : Google, filiale d'Alphabet, a annoncé jeudi avoir cessé de vendre des publicités en ligne en Russie, une mesure qui comprend son moteur de recherche en ligne, la plateforme vidéo YouTube ainsi que les partenaires d'édition externes.

0h55 : Les soldats russes font feu de tous les côtés contre la centrale de Zaporijjia, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kouleba. « Si elle explose, ce sera dix fois plus gros que Tchernobyl ! Les Russes doivent IMMEDIATEMENT cesser le feu », a tweeté M. Kuleba.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!